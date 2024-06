Przed parlamentem Armenii, gdzie przemawiał premier Nikol Paszynian, doszło do starć policji z protestującymi - podały media. Tłum próbował przedrzeć się przez kordon policyjny i wtargnąć do budynku parlamentu. Przewodził mu biskup Bagrat Gałcanian. Jest wielu rannych i zatrzymanych.

Podczas manifestacji antyrządowej w stolicy Armenii , Erywaniu, zostały ranne dziesiątki osób, a co najmniej 60 osób zostało zatrzymanych - podała agencja AFP. Protestujący domagali się odejścia premiera Nikola Paszyniana, który obwiniany jest o zbyt duże ustępstwa wobec Azerbejdżanu w sporze o Górski Karabach.

Wielu rannych i zatrzymanych

Jak relacjonuje AFP, dziesiątki osób doznały obrażeń. Ranni zostali zabrani karetkami do szpitali, niektórzy z obrażeniami nóg lub brzucha. Co najmniej 60 osób zostało zatrzymanych za "niestosowanie się do żądań policji".