Przeciwnicy Paszyniana na ulicach, wojsko żąda jego dymisji. Premier Armenii mówi o zamachu stanu

Nikol Paszynian stwierdził, że żądanie dymisji jego i rządu jest "próbą zamachu stanu". Premier zareagował na wezwania wpisem na Facebooku, dodając, że "wkrótce zwróci się do narodu". Później Paszynian wyszedł na ulice Erywania. Był otoczony setkami swoich zwolenników, których przekonywał, że "sytuacja jest pod kontrolą, że wewnątrz Armenii nie ma wrogów i że nawet ci dowódcy wojskowi, których zwolnił ze sztabu, pozostają jego braćmi i żołnierzami ojczyzny" - podała agencja Panarmenian.

"Niepoważne"

- Myślę, że (Sarkisjan - red.) powinien mieć odpowiedzi na wiele pytań, a nie zadawać pytania, na które zna odpowiedzi. A może odpowie, dlaczego wystrzelone pociski Iskander nie eksplodowały lub eksplodowały tylko w 10 procentach? - powiedział Paszynian. Nie kryjący zaskoczenia dziennikarz zapytał: - Czy to w ogóle jest możliwe? - Nie wiem… Może to broń z lat 80. zeszłego wieku - odpowiedział premier.

Rosyjska agencja RIA Nowosti przekazała, że po oświadczeniu sztabu generalnego do gmachu rządowego przybyli przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentu, posłowie i członkowie rządu.

Zaniepokojenie Kremla

Przedstawiciel Kremla zaznaczył, że Rosja wzywa do zachowania spokoju i ma nadzieję, że sytuacja będzie rozwijać się w ramach wyznaczonych konstytucją. Jak dotąd władze Rosji i Armenii nie kontaktowały się w kwestii ostatnich wydarzeń, jednak kontakty takie będą podjęte w razie konieczności - dodał Pieskow. Nie odpowiedział na pytanie, czy Rosja mogłaby wystąpić jako pośredniczka w procesie uregulowania sytuacji w Armenii.

16 systemów rakietowych

Rosyjski portal RBK przypomniał, że kiedy wybuchły walki o separatystyczny Górski Karabach , Armenia miała na uzbrojeniu co najmniej 16 systemów rakietowych: osiem elbrusów, cztery toczki i cztery iskandery. Pod koniec zeszłego roku dowódcy wojskowi w Erywaniu mówili, że iskandery były użyte, nie podawali jednak szczegółów.

Do spornego regionu wkroczyły rosyjskie siły pokojowe, a Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do tego regionu.