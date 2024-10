W nadmorskiej miejscowości Villa Gesell w Argentynie zawaliła się część hotelu Dubrovnik. Służby przeczesują gruzy, pod którymi mogą znajdować się ludzie. Poszukiwanych jest co najmniej siedem osób.

Do zdarzenia doszło w nadmorskim kurorcie Villa Gesell w Argentynie w prowincji Buenos Aires. We wtorek po północy czasu lokalnego częściowo zawalił się 10-piętrowy hotel Dubrovnik, położony około 200 metrów od plaży. Strażacy poszukują pod gruzami co najmniej siedmiu osób, które miały przebywać w części hotelu, która się zawaliła, a także w sąsiednim domu.