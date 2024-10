Brytyjska policja zatrzymała jedną osobę po tym, jak na terenie domu opieki w angielskim hrabstwie Dorset znaleziono ciała trzech pensjonariuszy. Służby ustalają, czy doszło do "rażącego zaniedbania". Jak informują głównym kierunkiem dochodzenia jest potencjalne zatrucie tlenkiem węgla.

Policja hrabstwa Dorset po godzinie 7 w środę otrzymała zgłoszenie o trzech pensjonariuszach znalezionych martwych w Gainsborough Care Home w mieście Swanage - poinformowała policja w komunikacie na swojej stronie. W ramach środków ostrożności służby zabrały do szpitala siedem innych osób, pozostali pensjonariusze "zostali ewakuowani do miejsca, w którym mogli otrzymać odpowiednią opiekę" - dodano w komunikacie.

Trzy osoby zmarły w domu opieki

- Obecnie traktujemy te zgony jako niewyjaśnione i nadal współpracujemy z naszymi agencjami partnerskimi, by ustalić, co się stało - przekazała nadinspektor Heather Dixey z miejscowej policji. - Po wstępnym dochodzeniu mogę potwierdzić, że głównym kierunkiem dochodzenia jest potencjalne zatrucie tlenkiem węgla (czadem - red.) - dodała.

W zaktualizowanym komunikacie policja poinformowała o zatrzymaniu 60-letniej mieszkanki Swanage. Kobieta pozostaje w areszcie. - W ramach naszego dochodzenia dokonaliśmy jednego zatrzymania, aby ustalić, czy doszło do działań, które były rażącym zaniedbaniem i zebrać jak najwięcej informacji o tym, co się stało - wyjaśnił główny inspektor Neil Third z jednostki specjalistycznej Major Crime Investigation Team, cytowany przez portal Sky News.