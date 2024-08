Prezydent Andrzej Duda w Kijowie

Prezydent Andrzej Duda przyjechał rano do Kijowa. W sobotę Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości.

Piąta wizyta Dudy od początku ataku Rosji na Ukrainę

Wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą pojawił się też w ukraińskiej stolicy 23 lutego 2022 roku - w przeddzień rosyjskiej agresji. - Dziś wspólnie z prezydentem Litwy przybywamy do Kijowa na znak naszej solidarności z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim; apelujemy do Rosji o pokój i spokój - mówił wtedy prezydent, nawiązując do agresywnej polityki Rosji bezpośrednio poprzedzającej inwazję na Ukrainę.