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Kropka nad i

Andrzej Byrt: zachowania Donalda Trumpa, naszego sojusznika, są trudne do zaakceptowania

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Donald Trump
Andrzej Byrt: zachowania Donalda Trumpa, naszego sojusznika, są trudne do zaakceptowania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, mają drugi cel, jak mówił w "Kropce nad i" TVN24 dyplomata dr Andrzej Byrt. - Żeby prezydent Trump z tej batalii wyszedł zamożniejszy - ocenił. W programie generał Bogusław Pacek wyraził smutek z powodu "chaosu" wokół Ukrainy, który jest udziałem USA.

Ostatnia decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesieniu części sankcji na Rosję spotkała się z krytyką i w USA, i w Europie, i w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział też, że Rosja jest "w porządku" wobec Ukrainy i że Rosjanie "niewiele tam robią".

W "Kropce nad i" TVN24 gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego oraz dr Andrzej Byrt, dyplomata, były wiceszef MSZ dyskutowali o tych ostatnich posunięciach amerykańskiej administracji.

Generał Pacek podkreślał, że przywódca Rosji w Ukrainie "zabija kobiety, zabija dzieci i robi to z premedytacją". Jego zdaniem prezydent USA Donald Trump, a także jego wysłannicy - Jared Kushner i Steve Witkoff - wiedzą o tym.

- To jest gra ogromnie nierówna. Jestem smutny bardzo, że ten chaos, który, niestety, dzieje się także przy udziale Stanów Zjednoczonych, tak bardzo niszczy jedno z państw europejskich - powiedział wojskowy.

Byrt: Kushner i Witkoff mają drugi cel

Donald Trump zawarł ostatnio porozumienie z Rosją w sprawie eksportu diesla. Andrzej Byrt ocenił, że to nie była jego "pierwsza wolta".

- Jego zachowania, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego sojusznika, są właściwie trudne do zaakceptowania - wskazał.

Według Byrta kluczowe dla Trumpa przed wyborami połówkowymi do Kongresu USA 3 listopada jest "wykazanie się sukcesem" w wojnie z Iranem. - Dlatego Ukraina zeszła, przynajmniej w tym momencie, z jego głównego pola obserwacji i cenę za to płacą Ukraińcy - mówił.

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Zdaniem dyplomaty specjalni wysłannicy Trumpa - Jared Kushner i Steve Witkoff - mają jeszcze inny cel, poza próbą zakończenia konfliktu. - Drugi cel jest bardzo prosty. Żeby prezydent Trump z tej batalii wyszedł zamożniejszy, niż był w momencie, kiedy zostawał po raz drugi prezydentem - powiedział.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TrumpUSAPolityka zagraniczna USAAdministracja Donalda TrumpaRosjaPolityka zagraniczna RosjiDieselpaliwaSankcjeSteve Witkoff
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