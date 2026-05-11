Świat

Były szef biura Zełenskiego podejrzany. W tle budowa luksusowej inwestycji

Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Kuba KoprzywaOprac. Filip Czerwiński
|
Andrij Jermak
NABU i SAP prowadzą przeszukanie u Andrija Jermaka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko/PAP
Były szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien (około 38 milionów złotych) - powiadomiła Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna Ukrainy (SAP).

Według mediów z Andrijem Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, "prowadzone są czynności śledcze". Zaangażowane jest w nie Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU).

"NABU i SAP ujawniły działalność zorganizowanej grupy powiązanej z legalizacją 460 mln hrywien przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. O podejrzeniach poinformowano jednego z jej uczestników, byłego szefa Biura Prezydenta Ukrainy" - napisano w komunikacie.

Afera Enerhoatomu i akcja "Midas" w Ukrainie

Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji - akcją pod kryptonimem "Midas". NABU i SAP przeprowadziły wówczas przeszukanie w jego mieszkaniu.

"Trzęsienie ziemi" przy ulicy Bankowej. "Uważał, że z prezydentem tworzą całość"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzęsienie ziemi" przy ulicy Bankowej. "Uważał, że z prezydentem tworzą całość"

Tatiana Serwetnyk

Wcześniej ujawnione zostały informacje na temat uczestników rozległego systemu korupcyjnego w branży energetycznej. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez które - jak ustalono - przeszło około 100 milionów dolarów (około 360 milionów złotych).

Jermak zaprzeczył w poniedziałek, jakoby posiadał luksusowe nieruchomości - powiadomiło Radio Swodoba. - Nie będę teraz niczego komentował. Kiedy zakończą się czynności śledcze, udzielę komentarzy. Nie mam żadnego domu. Mam tylko jedno mieszkanie - powiedział dziennikarzom.

Źródło: PAP
