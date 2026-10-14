Ambasadorka USA w Grecji odchodzi. W tle seria skandali

Trump: mógłbym mówić najgłupsze rzeczy, a wy i tak byście mi klaskali Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: ANA-MPA/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O tym, że prezydent Trump zwrócił się do Guilfoyle o ustąpienie, poinformowała we wtorek nowa rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia podczas swojego pierwszego briefingu prasowego. - Poprosiliśmy Kimberly Guilfoyle o rezygnację. Była wspaniałym nabytkiem dla zespołu i życzymy jej wszystkiego najlepszego - powiedziała Zacharia.

Kilka godzin później szefowa ambasady w Atenach potwierdziła, że odejdzie, podkreślając jednak osiągnięcia w sferze m.in. "wzmocnienia amerykańskiej dominacji energetycznej (...) i zapewnienia, że Stany Zjednoczone pozostaną niezastąpionym liderem w Europie Południowo-Wschodniej".

Pytany o sprawę prezydent Trump odrzucił sugestię, że Guilfoyle - dawniej narzeczona jego syna Donalda Juniora - była kiedykolwiek członkinią jego rodziny. Dodał też, że "nie podobało mu się to, co czytał" na jej temat.

O tym, że amerykański przywódca rozważa taki krok, stacja CNN pisała już w niedzielę. Osoba z otoczenia prezydenta przekazała nadawcy, że decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce. Według CNN Trump śledził ostatnie doniesienia medialne, z których wynika, że amerykańska ambasadorka w Grecji miała między innymi zabiegać o pieniądze w zamian za umożliwianie kontaktów z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Miała chwalić się, że może wpływać na ludzi Trumpa

Dziennik "Wall Street Journal" opisał w ubiegłym tygodniu relacje Guilfoyle z republikańskim politykiem i darczyńcą Erikiem Detersem, byłym kandydatem do Kongresu i zdyskredytowanym prawnikiem z Kentucky. Jak wynika z twierdzeń Detersa oraz wiadomości wymienianych między nim a Guilfoyle na platformie Signal, działacz płacił jej za lobbing w swoich prywatnych sprawach, m.in. w skarbówce i wymiarze sprawiedliwości. Miało to miejsce jeszcze przed objęciem przez nią stanowiska ambasadorki w Atenach.

Guilfoyle miała chwalić się, że może wpływać na wszelkich ludzi z administracji Trumpa, od prokuratora generalnego po szefa FBI. Jak wynika z opublikowanych przez "WSJ" informacji, tuż przed zatwierdzeniem jej jako ambasadorki przez Senat USA, prosiła Detersa o wpłatę 100 tysięcy dolarów, by spłacić jej kartę kredytową firmy American Express. Miała przekonywać, że w ten sposób nie pozostawi się śladu po tej transakcji. Sugerowała też, że miała to być zapłata za wcześniejsze "przysługi". Deters nie zapłacił, twierdząc, że Guilfoyle nie wyświadczyła mu obiecywanych "przysług". Tłumaczył też, że gdyby zapłacił, jego żona rozwiodłaby się z nim.

Kimberly Guilfoyle Źródło zdjęcia: ANA-MPA/PAP/EPA

Wcześniej w innych wiadomościach kobieta ganiła Detersa za pozostawianie "papierowego śladu" i omawianie spraw związanych z ich działalnością poprzez wiadomości tekstowe. "Co za koszmar z ciebie, dosłownie przez ciebie stracę ambasadorstwo, przestań pisać" - napisała w jednej z wiadomości.

Deters, 63-letni prawnik i współwłaściciel sieci pizzerii Snappy Tomato, twierdzi, że od 2020 roku zapłacił Guilfoyle około 300 tysięcy dolarów za wystąpienia na organizowanym przez siebie wydarzeniu. Po wyborach w 2024 roku miał prosić ją o pomoc w sprawach osobistych - m.in. o interwencję w Departamencie Sprawiedliwości w sprawie ekstradycji z Pakistanu lekarza Abubakara Atiqa Durraniego oraz o kontakt z komisarzem urzędu skarbowego (IRS) Billym Longiem w związku z kontrolą jego odliczeń podatkowych. Zaoferował też jej kwotę "do miliona dolarów", jeśli załatwi mu wywiad u prawicowego publicysty Tuckera Carlsona. Carlson powiedział "WSJ", że nigdy nie słyszał o Detersie.

Adwokat Kimberly Guilfoyle Jesse Binnall zakwestionował autentyczność wiadomości, nie przedstawiając jednak na to dowodów.

Kontrowersyjna ambasadorka

Tekst z ubiegłego tygodnia w "Wall Street Journal" nie był pierwszą publikacją na temat kontrowersyjnych działań przedstawicielki USA w Atenach. Pod koniec września "WSJ" opisał, że Guilfoyle, która objęła placówkę w Atenach w listopadzie 2025 roku, podczas wizyt w krajach bałkańskich nakłaniała tamtejsze rządy do współpracy z greckim koncernem budowlano-energetycznym Aktor Group. Na spotkania zabierała Christosa Marafatsosa, lobbystę tej firmy, któremu koncern Aktor Group miał zapłacić 160 tysięcy dolarów. Guilfoyle miała też grozić greckiemu ministrowi energii, że może doprowadzić do upadku rządu w Atenach, sugerując, że zrobiła to już w Rumunii.

W zeszłym tygodniu demokraci z komisji spraw zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów zażądali od Departamentu Stanu wyjaśnień. Wiceszef komisji Gregory Meeks ocenił, że jeśli doniesienia są prawdziwe, ambasadorka "nie nadaje się" do reprezentowania USA i powinna zostać odwołana.

Kimberly Guilfoyle i Donald Trump Jr. Źródło zdjęcia: JASON SZENES/EPA/PAP

Gdy Trump pod koniec 2024 roku ogłosił, że nominuje Guilfoyle na stanowisko w Grecji, była ona w związku z jego najstarszym synem, Donaldem Trumpem Juniorem. Media zwracały wówczas uwagę na brak doświadczenia Guilfoyle w dyplomacji i polityce zagranicznej. Przypominano też, że w latach 2001-2004 była żoną obecnego gubernatora Kalifornii, demokraty Gavina Newsoma.