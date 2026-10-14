Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ambasadorka USA w Grecji odchodzi. W tle seria skandali

Maciej Wacławik
Anna Zaleska
Zespół autorów
Oprac. Maciej WacławikAnna Zaleska
|
Kimberly Guilfoyle
Trump: mógłbym mówić najgłupsze rzeczy, a wy i tak byście mi klaskali
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: ANA-MPA/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kimberly Guilfoyle, ambasadorka USA w Grecji i była narzeczona Donalda Trumpa Juniora, złożyła we wtorek rezygnację z urzędu po tym, jak Donald Trump zażądał jej dymisji. To efekt licznych publikacji na temat skandali z jej udziałem.

O tym, że prezydent Trump zwrócił się do Guilfoyle o ustąpienie, poinformowała we wtorek nowa rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia podczas swojego pierwszego briefingu prasowego. - Poprosiliśmy Kimberly Guilfoyle o rezygnację. Była wspaniałym nabytkiem dla zespołu i życzymy jej wszystkiego najlepszego - powiedziała Zacharia. 

Kilka godzin później szefowa ambasady w Atenach potwierdziła, że odejdzie, podkreślając jednak osiągnięcia w sferze m.in. "wzmocnienia amerykańskiej dominacji energetycznej (...) i zapewnienia, że Stany Zjednoczone pozostaną niezastąpionym liderem w Europie Południowo-Wschodniej".

Pytany o sprawę prezydent Trump odrzucił sugestię, że Guilfoyle - dawniej narzeczona jego syna Donalda Juniora - była kiedykolwiek członkinią jego rodziny. Dodał też, że "nie podobało mu się to, co czytał" na jej temat. 

O tym, że amerykański przywódca rozważa taki krok, stacja CNN pisała już w niedzielę. Osoba z otoczenia prezydenta przekazała nadawcy, że decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce. Według CNN Trump śledził ostatnie doniesienia medialne, z których wynika, że amerykańska ambasadorka w Grecji miała między innymi zabiegać o pieniądze w zamian za umożliwianie kontaktów z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Miała chwalić się, że może wpływać na ludzi Trumpa

Dziennik "Wall Street Journal" opisał w ubiegłym tygodniu relacje Guilfoyle z republikańskim politykiem i darczyńcą Erikiem Detersem, byłym kandydatem do Kongresu i zdyskredytowanym prawnikiem z Kentucky. Jak wynika z twierdzeń Detersa oraz wiadomości wymienianych między nim a Guilfoyle na platformie Signal, działacz płacił jej za lobbing w swoich prywatnych sprawach, m.in. w skarbówce i wymiarze sprawiedliwości. Miało to miejsce jeszcze przed objęciem przez nią stanowiska ambasadorki w Atenach.

Guilfoyle miała chwalić się, że może wpływać na wszelkich ludzi z administracji Trumpa, od prokuratora generalnego po szefa FBI. Jak wynika z opublikowanych przez "WSJ" informacji, tuż przed zatwierdzeniem jej jako ambasadorki przez Senat USA, prosiła Detersa o wpłatę 100 tysięcy dolarów, by spłacić jej kartę kredytową firmy American Express. Miała przekonywać, że w ten sposób nie pozostawi się śladu po tej transakcji. Sugerowała też, że miała to być zapłata za wcześniejsze "przysługi". Deters nie zapłacił, twierdząc, że Guilfoyle nie wyświadczyła mu obiecywanych "przysług". Tłumaczył też, że gdyby zapłacił, jego żona rozwiodłaby się z nim.

Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle
Źródło zdjęcia: ANA-MPA/PAP/EPA

Wcześniej w innych wiadomościach kobieta ganiła Detersa za pozostawianie "papierowego śladu" i omawianie spraw związanych z ich działalnością poprzez wiadomości tekstowe. "Co za koszmar z ciebie, dosłownie przez ciebie stracę ambasadorstwo, przestań pisać" - napisała w jednej z wiadomości.

Deters, 63-letni prawnik i współwłaściciel sieci pizzerii Snappy Tomato, twierdzi, że od 2020 roku zapłacił Guilfoyle około 300 tysięcy dolarów za wystąpienia na organizowanym przez siebie wydarzeniu. Po wyborach w 2024 roku miał prosić ją o pomoc w sprawach osobistych - m.in. o interwencję w Departamencie Sprawiedliwości w sprawie ekstradycji z Pakistanu lekarza Abubakara Atiqa Durraniego oraz o kontakt z komisarzem urzędu skarbowego (IRS) Billym Longiem w związku z kontrolą jego odliczeń podatkowych. Zaoferował też jej kwotę "do miliona dolarów", jeśli załatwi mu wywiad u prawicowego publicysty Tuckera Carlsona. Carlson powiedział "WSJ", że nigdy nie słyszał o Detersie.

Adwokat Kimberly Guilfoyle Jesse Binnall zakwestionował autentyczność wiadomości, nie przedstawiając jednak na to dowodów. 

Kontrowersyjna ambasadorka

Tekst z ubiegłego tygodnia w "Wall Street Journal" nie był pierwszą publikacją na temat kontrowersyjnych działań przedstawicielki USA w Atenach. Pod koniec września "WSJ" opisał, że Guilfoyle, która objęła placówkę w Atenach w listopadzie 2025 roku, podczas wizyt w krajach bałkańskich nakłaniała tamtejsze rządy do współpracy z greckim koncernem budowlano-energetycznym Aktor Group. Na spotkania zabierała Christosa Marafatsosa, lobbystę tej firmy, któremu koncern Aktor Group miał zapłacić 160 tysięcy dolarów. Guilfoyle miała też grozić greckiemu ministrowi energii, że może doprowadzić do upadku rządu w Atenach, sugerując, że zrobiła to już w Rumunii.

W zeszłym tygodniu demokraci z komisji spraw zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów zażądali od Departamentu Stanu wyjaśnień. Wiceszef komisji Gregory Meeks ocenił, że jeśli doniesienia są prawdziwe, ambasadorka "nie nadaje się" do reprezentowania USA i powinna zostać odwołana.

Kimberly Guilfoyle i Donald Trump Jr.
Kimberly Guilfoyle i Donald Trump Jr.
Źródło zdjęcia: JASON SZENES/EPA/PAP

Gdy Trump pod koniec 2024 roku ogłosił, że nominuje Guilfoyle na stanowisko w Grecji, była ona w związku z jego najstarszym synem, Donaldem Trumpem Juniorem. Media zwracały wówczas uwagę na brak doświadczenia Guilfoyle w dyplomacji i polityce zagranicznej. Przypominano też, że w latach 2001-2004 była żoną obecnego gubernatora Kalifornii, demokraty Gavina Newsoma.

Źródło: CNN, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAGrecja
Czytaj także:
Maciej Berek
"Bardzo ważny dzień dla Trybunału Konstytucyjnego"
Polska
Papież Leon XIV
Diagnoza Leona XIV wstrząsnęła Watykanem. Nowe informacje o stanie papieża
Świat
berek
"Spełnia warunki ustawowe i konstytucyjne"
RELACJA
imageTitle
Chwalińska poznała kolejną rywalkę. Jeszcze z nią nie grała
EUROSPORT
Dwóch mężczyzn przyłapano na gorącym uczynku jak palili w lesie opony i kable
Palili w lesie opony i kable. Interwencja policji była bolesna
Trójmiasto
18-latek odpowie za znieważenie dyspozytorów numeru 112 (zdj. ilustracyjne)
Pomylił numery alarmowe i tak się zdenerwował, że stanie przed sądem
WARSZAWA
Maciej Berek
PILNEW Sejmie, "wobec prezydenta". Berek złożył ślubowanie
Polska
NBP
"Szykuje nam się paraliż Narodowego Banku Polskiego"
BIZNES
imageTitle
Najpierw wielki stres, potem niesamowita radość. "Zapomniałam, jak się czyta"
EUROSPORT
shutterstock_2262466023
Były szef Pentagonu: Putin chce to sprawdzić
Polska
Służby na miejscu znalezionego bezzałogowego statku powietrznego w Karwii
Fragmenty drona na plaży w Karwi. "Nie możemy go na razie wydobyć"
Trójmiasto
Załamanie pogody w Santiago, Chile
Czerwony alarm w stolicy. Chodniki białe od gradu
METEO
imageTitle
Pajor przeszczęśliwa po awansie. "Oddałyśmy całe serce"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek oceniła mecz z Fręch. Na tym jej najbardziej zależało
EUROSPORT
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
18 kierowców pod wpływem narkotyków, pięciu pijanych
WARSZAWA
Piotr Zgorzelski
Zgorzelski: liczymy, że prezydent będzie
Polska
Ciepły październikowy dzień w Sewilli
30 stopni w środku jesieni. Anomalia w Hiszpanii
METEO
26-latek został zatrzymany
Przyszedł z ciężarną partnerką. Zniszczył wyposażenie szpitala, groził personelowi
WARSZAWA
32-latek został zatrzymany
Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
WARSZAWA
imageTitle
Set do zapomnienia, potem popis. Kapitalny powrót Chwalińskiej
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o "naszej nowej i pięknej Grenlandii"
BIZNES
Iga Świątek
Polski mecz w Chinach. Świątek gra dalej
EUROSPORT
Biskup Roman Pindel przemawia na terenie parafii kościoła pw. św. Wawrzyńca w Grojcu
Ksiądz z Grojca ujawnił, dlaczego został odwołany
Kraków
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów - 14.10.2026r.
"Czułam, jakby niebo się waliło". Zełenski: partnerzy po raz kolejny nie ostrzegli
Świat
Grzegorz Braun
Bogucki nie wyklucza współpracy z Braunem. Nawrocki "mentalnie po tej samej stronie"
Polska
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych
WARSZAWA
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ile kosztują paliwa? Oto ceny
BIZNES
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Tutaj zagrozi nam silny wiatr
METEO
Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
"Nie był zaskoczony. Bez sprzeciwu oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty karne"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica