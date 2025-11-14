Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ambasada Azerbejdżanu ucierpiała w rosyjskim ataku. Jest reakcja

Kijów. Zniszczenia po rosyjskim ataku
Zniszczenia w wieżowcu w Kijowie po ataku sił rosyjskich (14.11.2025)
Źródło: Reuters
W czasie nocnego ataku na Kijów szczątki rosyjskiego pocisku Iskander uszkodziły ambasadę Azerbejdżanu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jest już reakcja azerskiego MSZ.
Kluczowe fakty:
  • Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Kijów.
  • W wyniku rosyjskiego ataku zginęło sześć osób, a 35 zostało rannych.
  • Uszkodzone zostały też budynki ambasady Azerbejdżanu w Kijowie.

"W wyniku eksplozji część ogrodzenia terenu ambasady została całkowicie zniszczona, uszkodzone zostały budynki, pojazdy służbowe, budynek administracyjny, część konsularna ambasady oraz teren misji dyplomatycznej" - napisało ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu w oświadczeniu.

Jak podano, nikt nie został ranny - poinformowała agencja Reutera, powołując się na ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu.

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na stolicę Ukrainy, używając rakiet balistycznych i dronów uderzeniowych. Zginęło sześć osób, a 35 zostało rannych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że budynki ambasady Azerbejdżanu zostały trafione przez szczątki zestrzelonego rosyjskiego pocisku Iskander.

"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie
Dowiedz się więcej:

"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie

Rosyjski ambasador na dywaniku

W związku z tym incydentem do MSZ w Baku został wezwany ambasador Rosji w Azerbejdżanie, któremu wręczono notę protestacyjną.

Ponadto "zwrócono się do Rosji o przeprowadzenie odpowiedniego śledztwa w tej sprawie i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień" - napisało azerskie MSZ.

Azerbejdżan w rosyjskiej wojnie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy kraj ten cierpi w wyniku rosyjskich działań wojennych przeciwko Ukrainie. Niecały rok temu Rosja zestrzeliła azerski samolot pasażerski nad Kazachstanem. W katastrofie zginęło 38 osób, z czego 25 było obywatelami Azerbejdżanu.

Władimir Putin został wtedy zmuszony do wykonania telefonów z kondolencjami zarówno o prezydenta Azerbejdżanu, jak i Kazachstanu.

Putin przyznał, że Rosja stoi za katastrofą samolotu. Mówi o "odszkodowaniu"
Dowiedz się więcej:

Putin przyznał, że Rosja stoi za katastrofą samolotu. Mówi o "odszkodowaniu"

Nie jest to też pierwszy raz, co podkreśla MSZ Azerbejdżanu w oświadczeniu, kiedy zniszczeniu ulega ambasada tego kraju w Kijowie. Podczas rosyjskiego ataku w sierpniu zniszczeniu uległy budynki ambasady oraz rezydencja ambasadora. Z kolei w styczniu 2024 roku, w wyniku rosyjskiego bombardowania, przy ambasadzie "powstał krater o średnicy około trzech metrów".

OGLĄDAJ: Zełenski w ONZ: rok temu przestrzegałem świat, nic się nie zmieniło
pc

Zełenski w ONZ: rok temu przestrzegałem świat, nic się nie zmieniło

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

Udostępnij:
TAGI:
AzerbejdżanUkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
imageTitle
Efektowny powrót na polską ziemię. Świątek dała zwycięstwo
EUROSPORT
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
METEO
imageTitle
Polacy w 83. minucie przegrywali z Włochami. Potem zrobili coś niesamowitego
EUROSPORT
imageTitle
"Budziłem go i powiedziałem: 'pamiętaj, zrób śniadanie'. Przychodzę do domu i koszmar"
EUROSPORT
Zatrzymana 21-latka
Tortury w centrum Łodzi. Zatrzymano kolejną podejrzaną
Łódź
36 min
pc
"Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"?
Rozmowy na szczycie
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w kopalni. Ranny pracownik
Katowice
Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
BIZNES
Śmierć nurka w czasie poszukiwań Grzegorza Borysa
Strażak zmarł podczas poszukiwań. Jest wyrok w sprawie jego przełożonego
Trójmiasto
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
WARSZAWA
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
WARSZAWA
Wypadek autobusu w Sztokholmie
Autobus uderzył w przystanek w Sztokholmie. Są ofiary śmiertelne
Świat
Pacjent zmarł, bo personel nie znał dobrze polskiego? Prokuratura: "nierzetelne informacje"
Pacjent zmarł, bo personel nie znał polskiego? Prokuratura: "nierzetelne informacje"
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
WARSZAWA
In vitro
Transfer odwołany z dnia na dzień? Resort zdrowia: To nie pacjentka wybiera termin
Zuzanna Kuffel
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
BIZNES
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
METEO
Doprowadzenie "Wielkiego Bu" do sądu
"Wielki Bu" ma trafić do aresztu. Zdecyduje o tym sąd
Lublin
shutterstock_2164840181
Nie tylko skóra i paznokcie. Poważny i przemilczany problem
Zdrowie
Tragedia rodzinna w powiecie kłobuckim
Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie
Katowice
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Krajowa "79" zablokowana po wypadku. Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
WARSZAWA
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
BIZNES
47 min
Billie Eilish
"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?
I co teraz?
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
WARSZAWA
21 min
pc
"NASA jest w rozsypce". Czy miliarder uratuje amerykańską agencję?
Opinie i wydarzenia
Łucja Gruszczyńska
Jej awans zablokował prezydent. "Dziwna sytuacja"
Polska
Wyrok skazujący w sprawie bójki we Wrocławiu(zdjęcie ilustracyjne)
Członek zarządu Orlen Paliwa oraz likwidator TVP w jednym akcie oskarżenia
Robert Zieliński
imageTitle
Właścicielowi Tottenhamu groziły zarzuty. Z pomocą przybył prezydent Trump
EUROSPORT
Wyrok sądu
Po brutalnym pobiciu 15-latek przebywa w hospicjum. Jest wyrok dla oprawcy
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica