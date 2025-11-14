Ambasada Azerbejdżanu ucierpiała w rosyjskim ataku. Jest reakcja

Zniszczenia w wieżowcu w Kijowie po ataku sił rosyjskich (14.11.2025) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Kijów.

W wyniku rosyjskiego ataku zginęło sześć osób, a 35 zostało rannych.

Uszkodzone zostały też budynki ambasady Azerbejdżanu w Kijowie.

"W wyniku eksplozji część ogrodzenia terenu ambasady została całkowicie zniszczona, uszkodzone zostały budynki, pojazdy służbowe, budynek administracyjny, część konsularna ambasady oraz teren misji dyplomatycznej" - napisało ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu w oświadczeniu.

Jak podano, nikt nie został ranny - poinformowała agencja Reutera, powołując się na ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu.

Zniszczony budynek ambasady Azerbejdżanu w Kijowie Źródło: AZERTAC News Agency

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na stolicę Ukrainy, używając rakiet balistycznych i dronów uderzeniowych. Zginęło sześć osób, a 35 zostało rannych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że budynki ambasady Azerbejdżanu zostały trafione przez szczątki zestrzelonego rosyjskiego pocisku Iskander.

Rosyjski ambasador na dywaniku

W związku z tym incydentem do MSZ w Baku został wezwany ambasador Rosji w Azerbejdżanie, któremu wręczono notę protestacyjną.

Ponadto "zwrócono się do Rosji o przeprowadzenie odpowiedniego śledztwa w tej sprawie i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień" - napisało azerskie MSZ.

Azerbejdżan w rosyjskiej wojnie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy kraj ten cierpi w wyniku rosyjskich działań wojennych przeciwko Ukrainie. Niecały rok temu Rosja zestrzeliła azerski samolot pasażerski nad Kazachstanem. W katastrofie zginęło 38 osób, z czego 25 było obywatelami Azerbejdżanu.

Władimir Putin został wtedy zmuszony do wykonania telefonów z kondolencjami zarówno o prezydenta Azerbejdżanu, jak i Kazachstanu.

Nie jest to też pierwszy raz, co podkreśla MSZ Azerbejdżanu w oświadczeniu, kiedy zniszczeniu ulega ambasada tego kraju w Kijowie. Podczas rosyjskiego ataku w sierpniu zniszczeniu uległy budynki ambasady oraz rezydencja ambasadora. Z kolei w styczniu 2024 roku, w wyniku rosyjskiego bombardowania, przy ambasadzie "powstał krater o średnicy około trzech metrów".

