"Ostre bóle brzucha, wymioty i konwulsje". Co chciały ukryć rosyjskie władze

Portal The Insider poinformował, że jego dziennikarze dotarli do oficjalnych dokumentów związanych ze śmiercią Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej Wilk Polarny w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym . W jednym z nich dokładnie opisano, jak się czuł znany opozycjonista i krytyk władz na Kremlu tuż przed śmiercią.

Dwie wersje jednego dokumentu

The Insider opublikował kopie dokumentu o odmowie wszczęcia sprawy karnej, z datą 26 lipca, który podpisał śledczy Aleksandr Warapajew. Dotyczy okoliczności śmierci Nawalnego i zawiadomienia o przestępstwie (najprawdopodobniej złożonego przez rodzinę lub współpracowników opozycjonisty - red.). Wynika z niego, że krytyk Kremla w czasie spaceru "odczuł gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i zgłosił to oficerowi dyżurnemu, który zabrał go ze spacerniaka do izolatki".