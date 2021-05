Rzecznik Kremla oskarżył Nawalnego o współpracę z CIA. Opozycjonista składa pozew

Pozew trafił do sądu po raz drugi. Aleksiej Nawalny pozwał Dmitrija Pieskowa, zarzucając mu zniesławienie, jeszcze w zeszłym roku, ale wtedy sąd nie przyjął pozwu, powołując się na uchybienia formalne. Przyjmując go tym razem, sąd wyznaczył na 27 maja posiedzenie wstępne.

"Pracują z nim specjaliści amerykańskiej CIA"

Pieskow powiedział 1 października zeszłego roku, że zachodnie służby specjalne "pracują" z Nawalnym. Dodał następnie, że "konkretnie pracują z nim w tych dniach specjaliści amerykańskiej CIA". Pieskow wyraził opinię, że to oni dyktują Nawalnemu, co ma mówić. - Wszystko, co on wygłasza, wkłada mu w usta ta organizacja - powiedział.