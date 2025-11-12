Rosjanie zaprezentowali robota. Przeszedł tylko kilka kroków

Humanoidalny robot Ai-Da w brytyjskiej Izbie Lordów Źródło: Reuters

Antropomorficzny robot o nazwie AIdol, w którym zastosowano sztuczną inteligencję (AI), został zaprezentowany 10 listopada w Moskwie. Jego debiut miał być próbą dołączenia Rosji do globalnego wyścigu w tworzeniu humanoidalnych robotów - opisywał Newsweek. Prezentacja AIdola nie przebiegła jednak idealnie.

Moskwa. Firma Aidol zaprezentowała humanoidalnego robota. Ten upadł podczas prezentacji Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Muzyka z filmu "Rocky" i upadek robota

Jak widzimy na nagraniu, które prezentuje m.in. BBC, robot wkroczył na scenę w rytm ścieżki dźwiękowej filmu "Rocky", w asyście dwóch pracowników. Na nagraniu widać, że początkowo machał ręką do zebranych. Jednak po wykonaniu kilku niezdarnych kroków padł na scenę. Dwóch towarzyszących mu mężczyzn szybko ruszyło się na ratunek. Asystenci próbowali przykryć go materiałem, w który w efekcie się zaplątał.

Twórcy robota tymczasowo po wypadku na scenie usunęli go z widoku publicznego, a upadek, jak pisze Newsweek, wytłumaczono problemami z kalibracją. Film z prezentacji szybko obiegł sieć.

#Russia has presented its first robot to the world! 🤖🥴 pic.twitter.com/d1jpClJ7Sc — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 11, 2025 Rozwiń