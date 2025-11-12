Logo strona główna
Rosjanie zaprezentowali robota. Przeszedł tylko kilka kroków

Moskwa. Firma Aidol zaprezentowała humanoidalnego robota
Humanoidalny robot Ai-Da w brytyjskiej Izbie Lordów
Źródło: Reuters
Pierwszy rosyjski robot humanoidalny AIdol, zasilany sztuczną inteligencją, nie zanotował udanego debiutu. Podczas oficjalnej prezentacji na imprezie technologicznej w Moskwie, po wykonaniu kilku kroków, przewrócił się - informuje Newsweek. Nagranie szybko obiegło sieć.

Antropomorficzny robot o nazwie AIdol, w którym zastosowano sztuczną inteligencję (AI), został zaprezentowany 10 listopada w Moskwie. Jego debiut miał być próbą dołączenia Rosji do globalnego wyścigu w tworzeniu humanoidalnych robotów - opisywał Newsweek. Prezentacja AIdola nie przebiegła jednak idealnie.

Moskwa. Firma Aidol zaprezentowała humanoidalnego robota. Ten upadł podczas prezentacji
Moskwa. Firma Aidol zaprezentowała humanoidalnego robota. Ten upadł podczas prezentacji
Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Muzyka z filmu "Rocky" i upadek robota

Jak widzimy na nagraniu, które prezentuje m.in. BBC, robot wkroczył na scenę w rytm ścieżki dźwiękowej filmu "Rocky", w asyście dwóch pracowników. Na nagraniu widać, że początkowo machał ręką do zebranych. Jednak po wykonaniu kilku niezdarnych kroków padł na scenę. Dwóch towarzyszących mu mężczyzn szybko ruszyło się na ratunek. Asystenci próbowali przykryć go materiałem, w który w efekcie się zaplątał.

Twórcy robota tymczasowo po wypadku na scenie usunęli go z widoku publicznego, a upadek, jak pisze Newsweek, wytłumaczono problemami z kalibracją. Film z prezentacji szybko obiegł sieć.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: Newsweek, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

RosjaAISztuczna inteligencja
