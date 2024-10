Zmusili ich do wyskoczenia z łodzi na pełnym morzu. Dziesiątki osób nie żyją

Co najmniej 45 osób zginęło, a 111 uznano za zaginione po tym, jak przemytnicy zmusili migrantów do wyskoczenia z łodzi u wybrzeży Dżibuti – poinformowała w środę Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM). - Ta tragedia jest najbrutalniejszym jak dotąd przypomnieniem pilnej potrzeby ochrony i brania pod uwagę potrzeb migrantów - ocenił regionalny dyrektor IOM Frantz Celestin.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) przekazała, że dwie łodzie - które według relacji przewoziły 100 i 210 osób - płynęły z Jemenu do Dżibuti we wschodniej Afryce. Jak napisała organizacja, imigranci zostali zmuszeni przez jemeńskich operatorów łodzi do wyskoczenia na pełnym morzu. Zginęło co najmniej 45 osób, a 111 uznano za zaginione. Uratowano 154 osoby.