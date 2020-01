Katastrofa amerykańskiego samolotu w Afganistanie. Talibowie mówią o zestrzeleniu, USA nie potwierdzają

Tarik Ghazniwal, dziennikarz obecny na miejscu, powiedział, że widział płonący samolot. Przekazał także agencji Associated Press, że widział dwa ciała. Dodał, że przód samolotu był spalony, a ogon i kadłub były bardzo zniszczone. Według niego do zdarzenia doszło około 10 km od amerykańskiej bazy wojskowej.

Talibowie przyznali się do zestrzelenia, USA mówią o katastrofie małego samolotu wojskowego

Sprzeczne doniesienia odnośnie wypadku samolotu

Informowano, że rozbił się boeing należący do państwowych linii Ariana Afghan Airlines (AAN). Szef przewoźnika zdementował tę informację. - Doszło do katastrofy samolotu, ale nie należy on do Ariany, ponieważ dwa rejsy obsługiwane przez Arianę dzisiaj z Heratu do Kabulu i Heratu do Delhi są bezpieczne - powiedział agencji dyrektor wykonawczy linii Mirwais Mirzakwal.