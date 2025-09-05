Restrykcyjne prawo utrudnia pomoc. Ratownicy pomagają mężczyznom, ale nie kobietom

Skutki trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie Źródło: Reuters

Niedzielne dwa silne trzęsienia ziemi we wschodnich prowincjach Afganistanu pochłonęły co najmniej 2200 ofiar śmiertelnych, o czym poinformował rzecznik rząd talibów Hritam Mukherjee. Na miejscu kataklizmu trwa akcja ratowników, którzy wydobywają ciała spod gruzów zniszczonych budynków.

Według rządu talibów rannych w wyniku katastrofy zostało około 3600 osób, a zniszczeniu uległo co najmniej 6700 domów.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w afgańskiej prowincji Kunar Źródło: PAP/EPA/HAMID SABAWOON

Według doniesień afgańskiej sekcji Radia Swoboda kobiety i dziewczęta są najbardziej poszkodowane przez kataklizm, ponieważ napotykają na bariery kulturowe i prawne w dostępie do opieki medycznej.

Rządzący w tym kraju od 2021 roku talibowie wprowadzili wiele restrykcji wobec kobiet, wśród których jest zakaz korzystania z pomocy lekarzy-mężczyzn. Zabronili kobietom także studiowania (nie tylko medycyny, ale w ogóle), wskutek czego lekarek i przedstawicielek innych zawodów medycznych jest coraz mniej.

W regionie kataklizmu brakuje lekarek

Według afgańskiego lekarza Abdula Kajuma Rahima, który rozmawiał z afgańską sekcją Radia Swoboda, wiele afgańskich kobiet i dziewcząt nie otrzyma pomocy, ponieważ zarówno w regionie, który dotknął kataklizm, jak w całym kraju praktycznie nie ma lekarek.

- Mieszkańcy wsi wiedzą, że w szpitalach brakuje personelu kobiecego i nie mają odwagi przewozić rannych kobiet i dziewcząt do placówek medycznych. Rodziny starają się leczyć je u siebie, zamiast zawieźć do szpitala - mówi Rahima.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w afgańskiej prowincji Kunar Źródło: PAP/EPA/SAMIULLAH POPAL

Według lekarki z Kabulu, która niedawno rozmawiała z dziennikarzami Radia Swoboda, w niektórych regionach kraju są jedynie położne lub pielęgniarki, a w innych brakuje nawet ich.

Ludzie, których domu zniszczyło trzęsienie ziemi zmuszeni są do przebywania w tymczasowych schronach Źródło: AIMAL ZAHIR/EPA.PAP

Rzecznik ministerstwa zdrowia w rządzie talibów nie odpowiedział na pytania Radia Swoboda dotyczące doniesień, że kobiety nie otrzymują pomocy medycznej.

Sytuacja kobiet w Afganistanie

Niedzielne trzęsienia ziemi w Afganistanie było trzecim od czasu powrotu talibów do władzy. W dwóch poprzednich, jak twierdzą międzynarodowe instytucje, takie jak UNICEF czy Międzynarodowy Komitet Ratowniczy (IRC), ogromną większość ofiar również stanowiły kobiety i dziewczęta.

Według danych portalu Statista od 1990 roku do marca 2025 Afganistan nawiedziło 39 trzęsień ziemi spełniających co najmniej jeden z czterech warunków: magnituda równa lub wyższa od 7,5, a także straty materialne wynoszące co najmniej jednego miliona dolarów, co najmniej 10 zabitych lub wystąpienie tsunami. W czwartek wieczorem poinformowano o kolejnych wstrząsach w Afganistanie, nie ma jednak jak dotąd doniesień o ofiarach.

Po dokonanym w popłochu wyjściu z Afganistanu sił koalicji międzynarodowej pod przewodnictwem USA (brali w niej udział również Polacy) i powrocie do władzy w tym kraju talibów (w sierpniu 2021 roku) ci islamscy fundamentaliści zaczęli konsekwentnie ograniczać prawa kobiet. Zlikwidowano Ministerstwo ds. Kobiet, a w jego miejsce powołano Ministerstwo Propagowania Cnoty i Zapobiegania Występkom. Kobietom zabroniono wykonywania większości zawodów oraz nauki powyżej szóstej klasy szkoły podstawowej, pojawiania się w miejscach publicznych bez męskiego opiekuna, a nawet rozmawiania w miejscach publicznych.

