Talibowie uwolnili obywatela USA. Był więziony przez miesiące

Z afgańskiego więzienia został w niedzielę uwolniony obywatel USA - poinformowała AP. Kilka tygodni temu talibowie poinformowali o zawarciu porozumienia z wysłannikami Stanów Zjednoczonych w sprawie wymiany więźniów w ramach działań na rzecz normalizacji stosunków.
Zwolniony wraca do USA
Zastępca rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych talibów, Zia Ahmad Takal, zidentyfikował mężczyznę jako Amira Amiriego. Nie podał jednak kiedy, dlaczego ani gdzie Amiri został zatrzymany.
Urzędnik mający wiedzę o zwolnieniu poinformował Associated Press, że Amiri był przetrzymywany w Afganistanie od grudnia 2024 roku i wraca do USA. Urzędnik zastrzegł sobie anonimowość, ponieważ nie był upoważniony do omawiania z mediami szczegółów zwolnienia z więzienia - odnotowała AP.
