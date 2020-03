Prezydent Afganistanu: nie zobowiązaliśmy się do uwolnienia więźniów. To nie USA będą o tym decydować

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani oświadczył, że rząd tego kraju nie zobowiązał się do uwolnienia 5000 talibskich więźniów. Taki warunek ujęty został w porozumieniu podpisanym przez Stany Zjednoczone i talibskich bojowników islamskich. - To nie władze Stanów Zjednoczonych będą o tym decydowały - powiedział.

Sobotnie porozumienie między USA i talibami m.in. głosi, że obie strony są zobowiązane do szybkich działań na rzecz uwolnienia bojowników i więźniów politycznych jako środka budowy zaufania, przy koordynacji i aprobacie wszystkich stron, których to dotyczy. W porozumieniu uzgodniono, że do 10 marca uwolnionych zostanie ok. 5000 uwięzionych talibów w zamian za ok. 1000 jeńców afgańskich.