Zaprzeczenie talibów. Kobieta jednak "może rozmawiać z inną kobietą"

Talibowie ograniczają prawa kobiet

ONZ ocenia, że od powrotu talibów do władzy w 2021 roku Kabul wprowadza "apartheid płciowy" poprzez stopniowe wypychanie kobiet z przestrzeni publicznej. Wszystkie te zakazy zdaniem talibów wypływają z islamskiego prawa religijnego. Od przejęcia władzy przez talibów Afganki nie mają dostępu do szkół średnich i uczelni, kończąc formalną edukację na szóstej klasie.

Kobiety nie mogą chodzić do parków, hal sportowych lub salonów kosmetycznych ani wychodzić z domu bez męskiego opiekuna. Prawo zabrania im śpiewania lub deklamowania poezji i zachęca je do zasłaniania ciała i milczenia poza domem. Talibowie, opowiadający się za ścisłym oddzieleniem kobiet od niespokrewnionych mężczyzn, zablokowali też kobietom dostęp do niemal całego rynku pracy.