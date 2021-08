Amerykanie opuścili Afganistan, talibowie świętują. "To zwycięstwo jest nasze, nas wszystkich"

Talibowie świętują

- To zwycięstwo "wszystkich" Afgańczyków - powiedział rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid. - Gratulacje dla Afganistanu (...). To zwycięstwo jest nasze. Chcemy mieć dobre relacje z USA i światem - zadeklarował Mudżahid na lotnisku w Kabulu. Według rzecznika talibów "klęska Amerykanów to lekcja dla innych, którzy chcieliby nas pokonać". - Po 20 latach pokonaliśmy ich, a nasz kraj jest teraz wolny - skomentował jeden z talibskich strażników lotniska. - To jasne, czego oczekujemy. Chcemy szariatu, pokoju i stabilności - dodał.