Trump chce odzyskać strategiczną bazę, talibowie nie chcą oddać. "Wydarzą się złe rzeczy"

Amerykańskie myśliwce F-16 w bazie Bagram w Afganistanie (nagranie z 2016 roku) Źródło: dvidshub - Senior Airman Timothy Kirchner

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Jeśli Afganistan nie odda bazy lotniczej Bagram tym, którzy ją zbudowali, Stanom Zjednoczonym Ameryki, WYDARZĄ SIĘ ZŁE RZECZY!!!" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social (pisownia oryginalna - red.). Prezydent nie sprecyzował, jakie konsekwencje ma na myśli.

W ostatnich dniach amerykański przywódca zapowiadał, że USA podejmują starania o odzyskanie bazy Bagram. Kontrolę nad nią w 2021 roku przejęli talibowie po zdobyciu władzy w Afganistanie i wycofaniu się z tego kraju sił amerykańskich.

Talibowie nie chcą oddać bazy

Donald Trump wielokrotnie krytykował decyzję administracji jego poprzednika prezydenta Joe Bidena o opuszczeniu bazy Bagram w trakcie wycofania wojsk z Afganistanu w 2021 roku, twierdząc wbrew faktom, że kontrolę nad wojskowym lotniskiem przejęły Chiny. Podczas powrotu z wizyty w Wielkiej Brytanii w czwartek Trump powiedział, że talibowie "wiele potrzebują" od Ameryki, a on chce, by baza znajdująca się pod Kabulem trafiła z powrotem pod amerykańską kontrolę.

W odpowiedzi na deklaracje prezydenta USA afgański MSZ wykluczył oddanie kontroli nad największą w kraju bazą. Dodał jednak, że talibowie są gotowi do rozmów z administracją Trumpa na tematy gospodarcze i polityczne.

Baza Bagram w Afganistanie Źródło: PAP/EPA/HEDAYATULLAH AMID

Według stacji CNN, rozmowy na temat ponownego przejęcia kontroli nad bazą przez USA toczą się co najmniej od marca. Według administracji Trumpa miałoby to służyć wielu celom, w tym śledzeniu działalności Chin, zdobyciu dostępu do minerałów ziem rzadkich i utworzeniu przyczółka do prowadzenia operacji antyterrorystycznych przeciwko Państwu Islamskiemu. Doniesienia te potwierdził również dziennik "Wall Street Journal".

Baza powietrzna Bagram w Afganistanie

Baza Bagram, zbudowana w latach 50. XX wieku przez Związek Radziecki, a następnie mocno rozbudowana przez Amerykanów, znajduje się godzinę drogi na północ od Kabulu. Przez dwie dekady była największą bazą wojskową USA w Afganistanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD