W europarlamencie o aferze wizowej. "Potrzebujemy pełnej jasności", "poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii"

To, co dzieje się w państwach Schengen, wpływa na wszystkich. Dlatego rzekome przypadki korupcji w polskim systemie wizowym są bardzo alarmujące - mówił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas podczas debaty w Parlamencie Europejskim o polskiej aferze wizowej. Przekazał, że KE "jest w ścisłym kontakcie z władzami Polski". Europoseł Jeroen Lenaers z frakcji EPL ocenił, że "to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej". Zdaniem Roberta Biedronia "hipokryzja i cynizm rządu PiS sięgnęły zenitu". - Ten dzień przejdzie do historii Parlamentu Europejskiego jako szczyt obłudy i hipokryzji - odpowiadał z kolei europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki.

We wtorek po południu odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata pod tytułem "Korupcyjna sprzedaż na dużą skalę wiz Schengen".

Wiceszef KE: to, co się dzieje w państwach Schengen, wpływa na wszystkich

Wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas mówił, że "państwa Schengen są krajami, które decydują, którzy obywatele z krajów trzecich mogą uzyskać dostęp do naszego wspólnego obszaru". - Oczywiście to, co dzieje się w obszarze Schengen, to, co dzieje się w państwach Schengen, to wydarzenia wpływające na wszystkie państwa Schengen. Dlatego rzekome przypadki korupcji w polskim systemie wizowym są bardzo alarmujące - dodał.

- Jeżeli obywatele z krajów trzecich uzyskują prawo do poruszania się po obszarze Schengen bez respektowania i poszanowania odpowiednich procedur, to oznaczałoby to pogwałcenie ustawodawstwa europejskiego, przede wszystkim europejskiego kodeksu wizowego - zaznaczył.

Wiceszef KE: to, co się dzieje w państwach Schengen, wpływa na wszystkich TVN24

Schinas: KE oczekuje, że uzyska wszystkie informacje od polskiego rządu

Schinas przekazał, że KE "jest w ścisłym kontakcie z władzami Polski i spodziewa się, i oczekuje, że (Polska - red.) potraktuje poważnie te zarzuty i przywróci porządek".

- Aby rzucić światło na te zarzuty, poprosiliśmy o szczegółowe odpowiedzi na 11 pytań w piśmie skierowanym do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 19 września. Chcemy uzyskać jasność co do liczby i typu wiz wydanych w konsulatach. Chcemy wiedzieć, gdzie znajdują się osoby, które w tej chwili uzyskały wizy, chcemy także uzyskać informacje na temat strukturalnych kroków, które sprawiają, że system Polski jest zamknięty na wszelką korupcję - powiedział.

- Polski rząd przesłał nam kilka pierwszych informacji 21 września. Komisja w odpowiedzi na to pismo 5 dni później spytała o dalsze szczegóły. Prosząc o odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w charakterze gwaranta traktatów Komisja oczekuje, że uzyska wszystkie informacje, aby móc przeanalizować i ocenić sytuację - dodał.

- Potrzebujemy pełnej jasności, aby przywrócić zaufanie. Ponieważ jasność i zaufanie idą w parze - podsumował.

Lenaers: to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej

Zabierając głos w imieniu najliczniejszej frakcji w Parlamencie - Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi PO i PSL - Holender Jeroen Lenaers podkreślał, że "swobodne przemieszczanie się po strefie Schengen to jedna z najważniejszych swobód obywateli europejskich". - To prawo i przywilej, to nie produkt, którym można sprzedać temu, który daje najwyższą ofertę - dodał.

- Musimy wszyscy chronić integralności strefy Schengen. Nasze granice muszą być bezpieczne, musimy gwarantować swobodę przemieszczania się. I jedno jest jasne: rząd polski spektakularnie poniósł fiasko, jeżeli chodzi o zadanie, jakim jest ochrona tych granic. Wydawano wizy do strefy Schengen osobom, które nie miały uprawnień, aby je uzyskać. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej - ocenił.

- Mam nadzieję, że rząd polski jak najszybciej będzie prowadził dochodzenie w sprawie tego skandalu - powiedział Lenaers.

- Apeluję do Komisji Europejskiej, aby skutecznie kontrolować wszystkie działania rządu polskiego w odniesieniu do tego skandalu. Ten ostatni skandal to nie jest jakieś odosobnione zjawisko. Raczej pokazuje, że to kolejny element degradacji praworządności w Polsce, gdzie po prostu rząd, czy też osoby lojalne wobec rządu robią sobie co im się żywnie podoba na własnym podwórku. A tym razem jest to z zagrożeniem dla naszych wspólnych granic i strefy Schengen - mówił.

Lenaers: Kolejny element degradacji praworządności w Polsce. Tym razem z zagrożeniem dla naszych wspólnych granic TVN24

Biedroń: z jednej strony PiS szczuje na biednych ludzi, z drugiej sprzedaje wizy

Europoseł Lewicy Robert Biedroń (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów) ocenił, że "hipokryzja i cynizm rządu PiS sięgnęły zenitu". - Z jednej strony PiS szczuje na biednych ludzi, którzy utknęli na granicy białoruskiej, żerują politycznie na ich nieszczęściu, z drugiej sprzedaje na lewo i prawo wizy jak sałatę na straganie pod polskimi konsulatami - mówił. - Trzeba dzisiaj powiedzieć jasno: PiS stworzył mafię wizową, która naruszyła fundamenty bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. W każdym państwie jest mafia, ale Polska stała się pierwszym państwem rządzonym przez mafię - ocenił.

Biedroń mówił, że Polacy chcą mieć poczucie, że rząd dba o ich bezpieczeństwo. - Polacy chcą być w strefie Schengen, chcą być w Unii Europejskiej - podkreślał.

Biedroń: z jednej strony PiS szczuje na biednych ludzi, z drugiej sprzedaje wizy TVN24

Thun: zaufanie zostało potężnie naruszone przez polski rząd

- Wszyscy zostaliśmy oszukani przez rząd, który sam siebie nazwał Prawem i Sprawiedliwością i, o ironio, z tym hasłem na ustach handluje naszymi wizami na straganach w różnych krajach. Tak, naszymi, to są wizy Schengen. A Schengen funkcjonuje dzięki zaufaniu, że wszyscy rządzący przestrzegają wspólnych zasad - mówiła Róża Thun ((Polska 2050) występując w imieniu liberalnej frakcji Renew.

Oceniła, że to zaufanie zostało "potężnie naruszone przez rząd, który udając, że broni naszych granic, łamie prawo nie przyjmując wniosków o ochronę prawną od uchodźców na granicy, stosując brutalne pushbacki doprowadza do śmierci ludzi poszukujących pomocy". - Ci sami strażnicy naszego bezpieczeństwa wpuszczają jednak do naszej wspólnej przestrzeni Schengen bez żadnych kontroli tych, którzy zapłacili im sowite łapówki - dodała.

Thun: zaufanie zostało potężnie naruszone przez polski rząd TVN24

Marquardt: niszczy się praworządność po to, żeby ułatwiać korupcję

Erik Marquardt (Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie) powiedział, że "rząd polski najwyraźniej nie pracuje nad tym, aby odzyskać to zaufanie". - Myślę, że przed wyborami w Polsce niewiele dowiemy się na temat tego skandalu, tylko okaże się, że polski rząd będzie starał się ten skandal po prostu zamieść pod dywan - ocenił.

- Jeżeli się ogranicza praworządność w jednym kraju, to się ma mniej praworządności i wtedy politycy w tym kraju mogą uważać, że zrobili to ze względów na jakieś szczytne cele. Ale w zasadzie trzeba także ludności polskiej powiedzieć, że ten rząd robi to tylko i wyłącznie dla własnej korzyści. I tak to wygląda w tej aferze. Niszczy się praworządność po to, żeby ułatwiać korupcję - mówił Marquardt. Dodał, że "widzimy to nie tylko na przykładzie systemu wizowego".

Debata w PE o aferze wizowej. Erik Marquardt zabrał głos

Jaki: szczyt obłudy i hipokryzji

- Ten dzień przejdzie do historii Parlamentu Europejskiego, jako szczyt obłudy i hipokryzji - odpowiadał na te zarzuty eurodeputowany Suwerennej Polski Patryk Jaki (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy). - Są dwie metody radzenia sobie z nielegalną imigracją. Jedna metoda, to metoda polska, obozu Zjednoczonej Prawicy. Mianowicie blokujemy wszystkie projekty przymusowej relokacji od lat. Zbudowaliśmy mur na granicy, aby zatrzymać nielegalną imigrację. I nawet uruchomiliśmy akcję służb specjalnych, aby wykryć i zatrzymać nielegalny proceder dotyczący 268 sztuk wiz - mówił.

- Za to jest druga metoda, wasza metoda. Zaprosiliście tu miliony nielegalnych migrantów. Jak się okazało, niemiecki rząd finansuje łodzie z tymi nielegalnymi migrantami, a zarabia na tym partner jednej z posłanek Bundestagu - dodał.

Mówił, że efekty polskiej metody odzwierciedlają unijne statystki, według których Polska należy do najbezpieczniejszych w UE.

- Efekty waszej metody: setki zabitych ludzi, wybuchające bomby, zamachy, wojny gangów, niespotykana liczba gwałtów, w tym na małych dziewczynkach. Traumy dla kobiet na całe życie, to jest wasza odpowiedzialność. Wojsko potrzebne na ulicach Francji i Szwecji, bo zwykłe sposoby nie radzą sobie już z gangami imigracyjnymi. I wy śmiecie oskarżać Polskę? Was po prostu boli ten kontrast. Polska jest waszym wyrzutem sumienia, pomnikiem, dowodem na to, że może być bezpiecznie i dowodem na to, jak zdradziliście własnych mieszkańców. Dlatego potrzebujecie Tuska. On ma ten kontrast zamazać. My jednak na to nie pozwolimy. Polska stanie na czele racjonalnej Europy i w referendum obali wasz system migracyjny, a za nami pójdą inne państwa - twierdził europoseł.

Jaki: ten dzień przejdzie do historii Parlamentu Europejskiego, jako szczyt obłudy i hipokryzji TVN24

Vistisen: musimy przywrócić stałe kontrole na granicach

- Europa bez granic okazała się katastrofą, która uderzyła w zwykłych ludzi, Duńczyków, Europejczyków - ocenił Anders Vistisen (Tożsamość i Demokracja). - Jest to podarunek dla zorganizowanej przestępczości, handlarzy ludźmi, nielegalnymi imigrantami. Mówimy o takim skandalu. 250 tysięcy wiz wydano - mówił.

Jego zdaniem "musimy przywrócić stałe kontrole na granicach". - Nie pozwólmy na te działania lewicy w Europie. Nie otwierajmy granic dla wszystkich w Europie. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo w Europie - powiedział.

Debata w PE o aferze wizowej. Anders Vistisen zabrał głos

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//mm

Źródło: TVN24, PAP