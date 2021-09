Świetlisty Szlak terroryzował Peru. Nie żyje jego przywódca Abimael Guzman

Abimael Guzman urodził się na południowym wybrzeżu Peru w pobliżu miasta Mollendo w grudniu 1934 roku jako syn zamożnego kupca, który wychowywał go po śmierci matki. Uczęszczał do prywatnej katolickiej szkoły, a potem na uniwersytet w Arequipie, drugim co do wielkości miastem w Peru. Tam jedną ze swoich prac naukowych poświęcił niemieckiemu filozofowi Immanuelowi Kantowi.