Uciekł ze szpitala psychiatrycznego, jest już w rękach policji

Policja i Straż Więzienna potwierdziły w rozmowie z tvn24.pl, że poszukiwany od środy mężczyzna został ujęty przez służby.

Mężczyzna - jak podała przemyska policja - został zatrzymany w czwartek rano na terenie powiatu łańcuckiego. "Przemyscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami służby więziennej zatrzymali 25-letniego mieszkańca Przemyśla, który (...) uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, gdy był dozorowany przez służbę więzienną. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się nad rodziną" - przekazała w komunikacie policja. I dodała, że to właśnie za znęcanie się nad rodziną 25-latek był tymczasowo aresztowany.

Był pod dozorem służby więziennej

Podpułkownik Arleta Pęconek, kierownik zespołu prasowego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej potwierdziła tvn24.pl, że 25-latek był pod konwojem funkcjonariuszy służby więziennej.

"Osadzony sforsował dwie pary drzwi, w tym jedne szklane. W trakcie pościgu bezpośredniego, podczas użycia środków przymusu bezpośredniego wobec uciekającego osadzonego, funkcjonariusze odnieśli poważne rany co skutkowało potrzebą zaopatrzenia na SOR" - przekazała nam Pęconek. Jak dodała, mimo natychmiastowego pościgu podjętego przez funkcjonariuszy służby więziennej zbiega nie udało się zatrzymać, "przede wszystkim z uwagi na odniesione rany" przez funkcjonariuszy SW.

"Natychmiast powiadomiono organy ścigania oraz wysłano grupy pościgowe funkcjonariuszy służby więziennej, w tym Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej" - poinformowała nas Pęconek.

Doprecyzowała też, że poszukiwany mężczyzna został zatrzymany o godzinie 8.24 na Miejscu Obsługi Podróżnych Palikówka.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zdarzeniu poinformowano właściwą prokuraturę, a służba więzienna prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie" - dodała. Obecnie prowadzone są czynności sprawdzające mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia. "Kwestia stwierdzenia ewentualnych uchybień ze strony funkcjonariuszy również jest przedmiotem prowadzonych czynności" - dodała Pęconek.

Uciekł ze szpitala

25-latek - jak informowała policja w Przemyślu - uciekł ze szpitala w środę (17 grudnia) około godziny 18. "Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i informowanie o miejscu pobytu poszukiwanego. W przypadku zauważenia mężczyzny nie należy podejmować prób jego zatrzymania" - podkreślali funkcjonariusze.

