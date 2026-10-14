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Rzeszów

Zełenski wyleciał z Rzeszowa. Po raz pierwszy od czerwca

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GettyImages-2287364387
Zełenski: byliśmy zaskoczeni postem Trumpa w sprawie rozejmu energetycznego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Zelenskyy Social Media Account/Anadolu via Getty Images
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W środę prezydent Ukrainy poleciał do Londynu z lotniska w Rzeszowie. To pierwszy lot Wołodymyra Zełenskiego z polskiego portu lotniczego do państwa trzeciego od czerwca tego roku.

O podróży prezydenta powiadomiła agencja Interfax-Ukraina. Doradca Zełenskiego Dmytro Łytwyn na pytanie dziennikarzy na grupie WhatsApp, czy rzeczywiście po raz pierwszy od czerwca, gdy doszło do ochłodzenia w stosunkach polsko-ukraińskich, prezydent wyrusza w podróż służbową z lotniska w Rzeszowie, odpowiedział: "Już wyleciał". 

Rzecznik prezydenta Serhij Nykyforow potwierdził, że jest to pierwszy lot Zełenskiego do państwa trzeciego z terytorium Polski od czerwca tego roku. Przypomniał jednak, że szef państwa ukraińskiego odwiedzał później Polskę, między innymi w lipcu spotkał się w Lublinie z premierem Donaldem Tuskiem.

Spotkanie na linii Tusk-Zełenski. Sobkowiak-Czarnecka o relacjach polsko-ukraińskich
Źródło: TVN24

Zwrócili polskie odznaczenia

Decyzja Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednostce wojskowej nazwy "bohaterów UPA" wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją między innymi premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki poinformował 19 czerwca, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Orderu Orła Białego zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili: szef MSZ Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Konflikt o UPA

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony. Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciw Związkowi Sowieckiemu. Ukraiński dokument o Panteonie Narodowym dopuszcza między innymi upamiętnienie w nim postaci związanych z tymi organizacjami. 

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRzeszówWojna w Ukrainie
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