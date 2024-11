Oddał strzały, gdy 60-latek próbował go uspokoić przed remizą. Jest wyrok

Sąd wydał wyrok

Awanturował się, potem poszedł po broń

Do strzelaniny doszło na początku czerwca ub.r. w miejscowości Zadębce (pow. hrubieszowski). W niedzielne popołudnie przy budynku remizy odbywały się ćwiczenia przygotowawcze strażaków do zawodów, które zgromadziły okolicznych mieszkańców. Prokuratura Okręgowa w Zamościu ustaliła, że będący na miejscu 34-latek pod wpływem alkoholu stawał się coraz bardziej agresywny – zaczął się awanturować, krzyczał, wyzywał innych. Świadkowie bezskutecznie próbowali go uspokoić, ale on nadal się awanturował i zarzucał, że się z niego śmieją. Z ustaleń śledczych wynikało, że Łukasz W. następnie poszedł do domu, skąd zabrał rewolwer, kule ołowiane i wrócił w pobliże remizy. - Następnie podniósł koszulkę pokazując, że ma w spodniach schowany rewolwer. Po wyjęciu załadował, odbezpieczył broń i wymierzył w kierunku stojących w altance. Groził dwóm osobom, które z racji zachowania oskarżonego oddaliły się z miejsca zdarzenia – przekazywała prokuratura. Widząc zamieszanie z remizy wyszedł starszy mężczyzna i próbował uspokoić sprawcę, prosząc, żeby nie przeszkadzał innym osobom. Wówczas trzymając broń w ręku, oskarżony – jak ustalono - wycelował w kierunku tego mężczyzny i zagroził, że jeśli nie zejdzie mu z drogi, to go zastrzeli. 60-latek był przekonany, że ma do czynienia z repliką broni palnej, zignorował polecenie i zbliżył się do sprawcy. Wtedy Łukasz W. oddał w jego kierunku dwa strzały, raniąc go w klatkę piersiową i ramię. Podczas przeładowywania broni został obezwładniony przez kilku mężczyzn i przekazany funkcjonariuszom. Śledczy ustalili, że na posiadanie broni typu, której użył sprawca, nie jest wymagane zezwolenie. Podejrzany początkowo przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, ale na kolejnym przesłuchaniu w prokuraturze nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, zasłaniając się częściowo niepamięcią. Mężczyzna nie był dotychczas karany.