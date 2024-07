Tonął w miejscu, gdzie jezioro ma 50 metrów głębokości

51-letni mężczyzna wskoczył do wody i zaczął się topić w miejscu, gdzie głębokość Jeziora Solińskiego sięga 50 metrów. Uratował go policjant, który zauważył zdarzenie z pokładu łodzi służbowej. Okazało się, że mężczyzna był pijany.

W sobotnie popołudnie pełnili służbę na Jeziorze Solińskim wspólnie z funkcjonariuszem Państwowej Straży Rybackiej. Podczas patrolu centralnej części zalewu, tuż po godzinie 15, zauważyli topiącego się mężczyznę. Podpłynęli do niego policyjną łodzią i rzucili mu koło ratunkowe, jednak mężczyzna nie był w stanie go utrzymać. Wówczas policjant wskoczył do wody i wyciągnął tonącego na pokład.