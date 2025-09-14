Po równe prawa. Ulicami Rzeszowa przeszedł Marsz Równości

Rzeszów Źródło: Google Earth

Uczestnicy tegorocznego marszu wyruszyli z okolic Mostu Narutowicza i przeszli ulicami Rzeszowa, m.in. aleją Cieplińskiego, ulicą Zamkową i Słowackiego. Marsz zakończył się na rzeszowskim Rynku. Uczestnicy nieśli ze sobą m.in. tęczowe flagi i hasła dotyczące równości i praw człowieka. Wśród głównych postulatów uczestników marszu znalazły się: uproszczona i refundowana procedura uzgodnienia płci, obowiązkowa edukacja seksualna i antydyskryminacyjna według standardów WHO, wsparcie zdrowia psychicznego osób LGBTQIA+ i zakaz tzw. terapii konwersyjnej.

Organizatorzy zwracali uwagę również na sytuację cudzoziemców na granicy z Białorusią.

W czasie trwania marszu w Rzeszowie odbyła się kontrmanifestacja organizowana m.in. przez środowiska narodowe i katolickie. Grupki osób modliły się, część wznosiła hasła obrony tradycyjnych wartości i rodziny.

Jak powiedział Bartosz Wilk z zespołu prasowego podkarpackiej policji, nie odnotowano żadnych incydentów.

Marsz odbył się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeszowa.