Rzeszów Ugodził nożem i uciekł. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Oprac. Martyna Sokołowska |

Ugodził nożem i uciekł. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Źródło wideo: KMP Rzeszów Źródło zdj. gł.: KMP Rzeszów

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W piątek (18 września) przed północą dyspozytor numeru alarmowego 112 otrzymał informację o zdarzeniu w jednym z domów na terenie Trzciany. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna został raniony nożem. Pod wskazany adres dyżurny natychmiast skierował policyjne patrole.

Zaatakował nożem i uciekł

Na miejscu policjanci zastali rannego 41-latka, którym zajmował się już zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Z relacji świadków wynikało, że między braćmi doszło wcześniej do sprzeczki. W jej trakcie 32-latek zaatakował 41-latka i kilkakrotnie ugodził go nożem, po czym uciekł z domu.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie ogłosił alarm dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji przy ul. Wołyńskiej oraz wydziału kryminalnego. Około godziny 2.30 32-latek został zatrzymany. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów

Usłyszał zarzut, trafił do aresztu

W sobotę od wczesnych godzin rannych funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego przesłuchiwali świadków i gromadzili materiał dowodowy, który następnie przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Prokurator wszczął śledztwo i przedstawił 32-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. W poniedziałek rano skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Rzeszowie uwzględnił wniosek i zastosował wobec 32-latka trzymiesięczny areszt.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.