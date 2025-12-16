Tarnobrzeg. 14-latek przyszedł do szkoły z maczetą w ręku. Interweniowała policja Źródło: TVN24

W poniedziałek około godziny 8.30 do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu wszedł 14-letni uczeń ósmej klasy, który trzymał w dłoni maczetę. W tym czasie odbywały się lekcje.

- Zareagował konserwator, który zauważył ucznia i krzyknął. Ten uderzył go plastikową rękojeścią maczety i wybiegł z budynku. Na szczęście konserwatorowi nic się nie stało - mówi Rafał Zasuwa, dyrektor szkoły.

Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu Źródło: Google Maps

Nie uciekał, zatrzymała go policja

Nasz reporter Mateusz Półchłopek powiedział na antenie TVN24, że 59-letni pracownik szkoły został uderzony rękojeścią kilka razy w głowę.

- 14-latek był trzeźwy. Nie był pod wpływem środków odurzających - stwierdził reporter.

Na miejsce wezwana została policja. Chłopiec znajdował się w pobliżu szkoły. Nie uciekał. Był roztrzęsiony.

- Dziś (we wtorek - przyp. red.) będą z nim wykonywane czynności w sądzie rodzinnym i nieletnich. Zgodnie z naszą kwalifikacją czynu chłopak dopuścił się usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Od sądu zależy, czy taka kwalifikacja zostanie przyjęta, czy może będzie ona rozszerzona - mówi podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

W kwietniu ze szkoły zwolniono jego mamę

Lokalny portal nowiny24.pl napisał, że 14-latek cieszył się dobrą opinią w szkole i dobrze się uczył. Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że jakiś czas temu z pracy w szkole została zwolniona jego mama i wszystko wskazuje, że chłopak chciał w ten sposób się za to zemścić.

- To jedna z tez, które się pojawiają. Matka ucznia była u nas sprzątaczką. Została zwolniona w kwietniu. Dalsza współpraca z nią była niemożliwa - mówi nam cytowany na wstępie dyrektor szkoły Rafał Zasuwa.

Potwierdza też, że 14-latek dobrze się uczył. - Nie sprawiał wcześniej żadnych problemów. Ani w nauce, ani wychowawczych - zaznacza.

