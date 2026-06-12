Karetka na sygnałach dachowała. Dwie osoby w szpitalu
W piątek, 12 czerwca, przed godziną 8 na drodze wojewódzkiej nr 871 pomiędzy Stalową Wolą a Tarnobrzegiem doszło do dachowania karetki.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący karetką pogotowia, jadąc na sygnałach uprzywilejowania, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto dachowało - informuje st. asp. Małgorzata Kania, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.
Dwie osoby w szpitalu
W pojeździe znajdowały się trzy osoby – wszystkie to pracownicy medyczni. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala na badania.
Droga jest zablokowana, a ruch odbywa się wahadłowo.
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Źródło: tvn24.pl