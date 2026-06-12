Rzeszów Karetka na sygnałach dachowała. Dwie osoby w szpitalu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Stalowej Woli

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W piątek, 12 czerwca, przed godziną 8 na drodze wojewódzkiej nr 871 pomiędzy Stalową Wolą a Tarnobrzegiem doszło do dachowania karetki.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący karetką pogotowia, jadąc na sygnałach uprzywilejowania, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto dachowało - informuje st. asp. Małgorzata Kania, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Karetka na sygnałach dachowała Źródło zdjęcia: KPP w Stalowej Woli

Dwie osoby w szpitalu

W pojeździe znajdowały się trzy osoby – wszystkie to pracownicy medyczni. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala na badania.

Droga jest zablokowana, a ruch odbywa się wahadłowo.

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