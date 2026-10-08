Rzeszów Noc na materacu, do picia sok i woda. Protest głodowy w sanockim szpitalu Martyna Sokołowska |

Kryzys w sanockim szpitalu: "Mamy poważne zastrzeżenia do stylu zarządzania naszą placówką" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

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Protest rozpoczął się w czwartek, 8 października, o godz. 16:30. Od tego momentu pierwszych pięć osób biorących w nim udział pije wyłącznie wodę i soki.

Wcześniej związki zawodowe działające w SP ZOZ w Sanoku przyjęły wspólną uchwałę. Jak napisano w dokumencie, protest jest "wyrazem niezadowolenia z braku działań organu założycielskiego w sprawie rozwiązania poważnego kryzysu społecznego" oraz braku decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektorki Wioletty Kacperskiej, która szefuje placówce od 25 sierpnia.

"Protest głodowy jest wyrazem naszej najwyższej desperacji i troski o przyszłość naszego szpitala" - oświadczyli związkowcy. Zapewnili jednocześnie, że będą normalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

W sanockim szpitalu w czwartek o godzinie 16:30 ruszył protest głodowy Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Spędzą noc w szpitalu

Noc z czwartku na piątek protestujący spędzą w szpitalu. Będą spać na dmuchanych materacach.

Iwona Podsobińska jest pielęgniarką, w sanockim szpitalu pracuje od 1996 roku. Przyznaje, że tak trudnej sytuacji nie pamięta.

- Nigdy. Nawet kiedy 30 lat temu zaczynałam pracę jako salowa, nie było takiego psychicznego zmęczenia. Jest stres, człowiek cały czas ogląda się za siebie. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam - mówi nam.

Grzegorz Pasztyła w sanockim szpitalu pracuje od 13 lat. Jest przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia, najstarszego związku działającego placówce.

- Nie widząc dalszego rozwiązania problemu z zarządem powiatu, i nie widząc działań, o które prosimy już od dwóch tygodni, nie mamy na obecną chwilę żadnego pola do mediacji. Dlatego rozpoczęliśmy protest głodowy. To chyba jedyne wyjście, jakie nam pozostało. Będziemy głodować i pracować, dopóki siły nam pozwolą - mówi nam.

Tutaj dzisiejszą noc spędzą uczestniczki i uczestnik protestu głodowego Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

- Mamy nadzieję, że władze powiatu w końcu zwrócą uwagę na tę sytuację. Nic więcej już nam nie pozostało. Jesteśmy w bardzo trudnym, wręcz dramatycznym położeniu. Uważamy, że dalsze działania obecnej pani dyrektor mogą doprowadzić do upadku całego szpitala, a wtedy tysiące ludzi zostaną pozbawione zabezpieczenia zdrowotnego - dodaje.

Protestujący domagają się odwołania dyrektorki, która - w ich ocenie - "przez działania podejmowane bez żadnych konsultacji ze związkami zawodowymi i pracownikami" doprowadzi szpital do upadku.

- Są one wręcz nakierowane na destrukcję poszczególnych jednostek i oddziałów naszego szpitala. Są nieprzemyślane i niekonsultowane. Wśród załogi panuje ogromny niepokój i napięcie psychiczne, które prowadzą także do wielu zwolnień lekarskich. To z kolei przekłada się na absencję w pracy i coraz bardziej utrudnia funkcjonowanie poszczególnych jednostek - mówi Grzegorz Pasztyła.

- Uważamy, że pani dyrektor powinna zostać natychmiast odwołana. Na jej miejsce powinien zostać wyłoniony dyrektor, który przede wszystkim zna się na ochronie zdrowia i ma doświadczenie w zarządzaniu placówką medyczną. W naszej ocenie obecna pani dyrektor nie ma doświadczenia, które predysponowałoby ją do pełnienia takiej funkcji - podkreśla.

Związkowcy zapowiadają, że będą protestować "do skutku", czyli do odwołania dyrektorki.

W rozmowie telefonicznej starosta sanocki Robert Pieszczoch poinformował, że w piątek przyjedzie do szpitala, by porozmawiać z protestującymi. Zapowiedział również, że zaprosił przedstawicieli związków zawodowych na posiedzenie zarządu powiatu sanockiego, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Dramatyczna sytuacja sanockiego szpitala

Związkowcy zarzucają dyrektorce m.in. brak doświadczenia w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia, błędne decyzje menedżerskie, naruszanie praw pracowniczych oraz prowadzenie polityki kadrowej bez dialogu ze stroną związkową. Kacperska z wykształcenia jest prawniczką. Przez ostatnie osiem lat była dyrektorką SPA w Hotelu Arłamów.

Wioletta Kacperska odpiera zarzuty. Twierdzi, że jest otwarta na dialog, ale - jej zdaniem - to związki zawodowe go unikają. Redukcję etatów ma prowadzić w porozumieniu z kierownikami poszczególnych oddziałów. Przekonuje też, że przedstawiła zarządowi powiatu plan naprawczy, który ma wyprowadzić sanocki szpital na prostą do końca 2027 roku.

Szpital w Sanoku jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Zadłużenie placówki przekracza 220 milionów złotych. W 2025 roku szpital odnotował najwyższą w swojej historii stratę - ponad 45 mln zł. Po pierwszym półroczu 2026 roku strata wynosiła już ponad 22,5 mln zł. Placówka ma zobowiązania m.in. wobec ZUS, instytucji finansowych i dostawców.

Problemy z płynnością finansową przełożyły się także na sytuację pracowników. Wypłaty wynagrodzeń od sierpnia ograniczono do 70 procent należnej kwoty. Decyzja nie objęła osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie.