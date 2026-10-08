Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Noc na materacu, do picia sok i woda. Protest głodowy w sanockim szpitalu

|
W sanockim szpitalu w czwartek o godzinie 16:30 ruszył protest głodowy
Kryzys w sanockim szpitalu: "Mamy poważne zastrzeżenia do stylu zarządzania naszą placówką"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Martyna Sokołowska/tvn24.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Trwa protest głodowy w sanockim szpitalu. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich działających w placówce związków zawodowych. Noc z czwartku na piątek spędzą w szpitalu, śpiąc na materacach. Piją tylko wodę. Domagają się od zarządu powiatu odwołania dyrektorki placówki, Wioletty Kacperskiej.

Protest rozpoczął się w czwartek, 8 października, o godz. 16:30. Od tego momentu pierwszych pięć osób biorących w nim udział pije wyłącznie wodę i soki.

Wcześniej związki zawodowe działające w SP ZOZ w Sanoku przyjęły wspólną uchwałę. Jak napisano w dokumencie, protest jest "wyrazem niezadowolenia z braku działań organu założycielskiego w sprawie rozwiązania poważnego kryzysu społecznego" oraz braku decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektorki Wioletty Kacperskiej, która szefuje placówce od 25 sierpnia.

"Protest głodowy jest wyrazem naszej najwyższej desperacji i troski o przyszłość naszego szpitala" - oświadczyli związkowcy. Zapewnili jednocześnie, że będą normalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

W sanockim szpitalu w czwartek o godzinie 16:30 ruszył protest głodowy
W sanockim szpitalu w czwartek o godzinie 16:30 ruszył protest głodowy
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Spędzą noc w szpitalu

Noc z czwartku na piątek protestujący spędzą w szpitalu. Będą spać na dmuchanych materacach.

Iwona Podsobińska jest pielęgniarką, w sanockim szpitalu pracuje od 1996 roku. Przyznaje, że tak trudnej sytuacji nie pamięta.

- Nigdy. Nawet kiedy 30 lat temu zaczynałam pracę jako salowa, nie było takiego psychicznego zmęczenia. Jest stres, człowiek cały czas ogląda się za siebie. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam - mówi nam.

Grzegorz Pasztyła w sanockim szpitalu pracuje od 13 lat. Jest przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia, najstarszego związku działającego placówce.

- Nie widząc dalszego rozwiązania problemu z zarządem powiatu, i nie widząc działań, o które prosimy już od dwóch tygodni, nie mamy na obecną chwilę żadnego pola do mediacji. Dlatego rozpoczęliśmy protest głodowy. To chyba jedyne wyjście, jakie nam pozostało. Będziemy głodować i pracować, dopóki siły nam pozwolą - mówi nam.

Tutaj dzisiejszą noc spędzą uczestniczki i uczestnik protestu głodowego
Tutaj dzisiejszą noc spędzą uczestniczki i uczestnik protestu głodowego
Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

- Mamy nadzieję, że władze powiatu w końcu zwrócą uwagę na tę sytuację. Nic więcej już nam nie pozostało. Jesteśmy w bardzo trudnym, wręcz dramatycznym położeniu. Uważamy, że dalsze działania obecnej pani dyrektor mogą doprowadzić do upadku całego szpitala, a wtedy tysiące ludzi zostaną pozbawione zabezpieczenia zdrowotnego - dodaje.

Protestujący domagają się odwołania dyrektorki, która - w ich ocenie - "przez działania podejmowane bez żadnych konsultacji ze związkami zawodowymi i pracownikami" doprowadzi szpital do upadku.

- Są one wręcz nakierowane na destrukcję poszczególnych jednostek i oddziałów naszego szpitala. Są nieprzemyślane i niekonsultowane. Wśród załogi panuje ogromny niepokój i napięcie psychiczne, które prowadzą także do wielu zwolnień lekarskich. To z kolei przekłada się na absencję w pracy i coraz bardziej utrudnia funkcjonowanie poszczególnych jednostek - mówi Grzegorz Pasztyła.

- Uważamy, że pani dyrektor powinna zostać natychmiast odwołana. Na jej miejsce powinien zostać wyłoniony dyrektor, który przede wszystkim zna się na ochronie zdrowia i ma doświadczenie w zarządzaniu placówką medyczną. W naszej ocenie obecna pani dyrektor nie ma doświadczenia, które predysponowałoby ją do pełnienia takiej funkcji - podkreśla.

Związkowcy zapowiadają, że będą protestować "do skutku", czyli do odwołania dyrektorki.

W rozmowie telefonicznej starosta sanocki Robert Pieszczoch poinformował, że w piątek przyjedzie do szpitala, by porozmawiać z protestującymi. Zapowiedział również, że zaprosił przedstawicieli związków zawodowych na posiedzenie zarządu powiatu sanockiego, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Dramatyczna sytuacja sanockiego szpitala

Związkowcy zarzucają dyrektorce m.in. brak doświadczenia w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia, błędne decyzje menedżerskie, naruszanie praw pracowniczych oraz prowadzenie polityki kadrowej bez dialogu ze stroną związkową. Kacperska z wykształcenia jest prawniczką. Przez ostatnie osiem lat była dyrektorką SPA w Hotelu Arłamów.

Wioletta Kacperska odpiera zarzuty. Twierdzi, że jest otwarta na dialog, ale - jej zdaniem - to związki zawodowe go unikają. Redukcję etatów ma prowadzić w porozumieniu z kierownikami poszczególnych oddziałów. Przekonuje też, że przedstawiła zarządowi powiatu plan naprawczy, który ma wyprowadzić sanocki szpital na prostą do końca 2027 roku.

Szpital w Sanoku jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Zadłużenie placówki przekracza 220 milionów złotych. W 2025 roku szpital odnotował najwyższą w swojej historii stratę - ponad 45 mln zł. Po pierwszym półroczu 2026 roku strata wynosiła już ponad 22,5 mln zł. Placówka ma zobowiązania m.in. wobec ZUS, instytucji finansowych i dostawców.

Problemy z płynnością finansową przełożyły się także na sytuację pracowników. Wypłaty wynagrodzeń od sierpnia ograniczono do 70 procent należnej kwoty. Decyzja nie objęła osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
SanokSzpitalOchrona zdrowiaPodkarpacieprotest
Czytaj także:
imageTitle
Ponad 500 dni gehenny. Wraca gwiazda Premier League
EUROSPORT
pap_20260601_13C
Nowe przepisy dotyczące alkoholu. Sejm zdecydował
Polska
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
METEO
osiedle bloki blok mieszkania mieszkanie shutterstock_2019476741_S
Nowe zasady dla najmu krótkoterminowego. Sejm uchwalił nowelizację
BIZNES
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francja zawiadomiła Polskę
WARSZAWA
Mieszkańcy przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Będzie narada z dyrektorami szkół. Kuratorka poprosi ich o "trzy konkretne rzeczy"
Fakty po Faktach
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm uchwalił ustawę
BIZNES
Kropka nad i - Marcin Kierwiński
"Jeżeli macie tego typu informacje". Apel szefa MSWiA
Kropka nad i
Myśliwy (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na polowaniu, nie żyje myśliwy z Włoch
Kielce
imageTitle
Piątek przypomniał o sobie w Katarze
EUROSPORT
Donald Trump
Po fali spekulacji Trump zabiera głos. "Nie zaatakujemy"
BIZNES
Tysiące Węgrów przed parlamentem. Protesty po zamknięciu gazety
Zamknięcie tego dziennika wywołało protesty. Teraz powraca
Świat
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Dziewięć zarzutów dla 19-latka
WARSZAWA
policja norwegia
Potężna awaria sparaliżowała kraj. Uruchomiono procedury kryzysowe
BIZNES
Silny wiatr w nocy
Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw
METEO
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrzeżenie dla wschodniej Polski odwołane
Polska
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
O tyle spadły ceny paliw w Polsce w ostatnich dniach. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Winda spadła z trzeciego piętra. W środku byli koszykarze
EUROSPORT
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów. Kiedy warto spojrzeć w niebo
METEO
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i wniosek o aresztowanie 17-latka
Sierpc
Dom runął, w gruzach strażacy znaleźli ciało mężczyzny
Dom runął, w gruzach ciało mężczyzny
Lublin
Policjant postrzelony w bramie
Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta
WARSZAWA
imageTitle
Jechał na mecz, miał poznać zespół. Tragiczna śmierć 20-latka
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Jechali "270 kilometrów na godzinę". Wypadek, nagranie w telefonie i zarzuty dla kierowcy oraz pasażera
Szczecin
ChatGPT smartfon
Rola w filmie zmieniła jego podejście do AI. "Trochę się przestraszyłem"
BIZNES
Nóż (zdjęcie ilustracyjne)
Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku?
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
METEO
Marta Nieradkiewicz
"Ogromny szok". Marta Nieradkiewicz opowiedziała o diagnozie
Zdrowie
Łukasz Mejza
Mejza wywołał awanturę. Przerwano obrady
Polska
Dron kamikadze FPV
Atak na rosyjskie centrum danych. Yandex informuje o skutkach
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica