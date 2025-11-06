Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

"Przez pięć minut dusiła własne dziecko", Oskar zmarł. Matka z wyrokiem

Ruszył proces kobiety oskarżonej o zabójstwo syna
Udusiła własne dziecko, matka z wyrokiem
Źródło: TVN24
Na 25 lat więzienia skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Rzeszowie 37-letnią Dorotę G. za uduszenie ośmioletniego syna. Kobieta miała docisnąć koc do jego twarzy i doprowadzić do gwałtownego uduszenia chłopca. Wyrok nie jest prawomocny.

Dorota G. może - decyzją sądu - starać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie 20 lat odbywania kary. Ponadto sąd orzekł dożywotni zakaz zajmowania przez nią wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Przyznała się do uduszenia syna

Sędzia Alicja Kuroń, uzasadniając wyrok, powiedziała, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił ustalić, że oskarżona, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego syna Oskara, zatkała mu drogi oddechowe poprzez dociśnięcie koca do twarzy i w ten sposób doprowadziła do jego zgonu wskutek gwałtownego uduszenia.

- Materiał dowodowy nie pozwolił jednakże sądowi z całą wymaganą w prawie karnym stanowczością ustalić, iż oskarżona, działając w zamiarze bezpośrednim, podała dziecku atropinę - mówiła sędzia Kuroń.

Taki zarzut postawiła Dorocie G. prokuratura, że najpierw podała dziecku atropinę, która m.in. rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli, a następnie udusiła chłopca.

Sędzia Kuroń wskazała również, że oskarżona przed sądem, płacząc, przyznała się do uduszenia syna, powiedziała, że przez pięć minut dusiła własne dziecko, a potem zadzwoniła na pogotowie, aby wezwać służby ratunkowe.

W ocenie sądu jest to niezwykle ważny punkt ustaleń, bo "ten fragment wyjaśnień oskarżonej w całości znajduje potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym".

Dorota G. przed sądem (zdjęcie archiwalne z poprzednich rozpraw)
Dorota G. przed sądem (zdjęcie archiwalne z poprzednich rozpraw)
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

"Była troskliwą matką"

Sędzia Kuroń wskazała, że Dorota G. była matką troskliwą, dbała o syna, o jego wyżywienie, rozrywki, zdrowie. Była też cierpliwa i łagodna, choć Oskar "nie należał do dzieci spokojnych, prezentował typowo dziecięce zachowania, a może niekiedy nawet nadpobudliwe". Wskazywała, że nie można pomijać okoliczności, że oskarżona dobrze realizowała obowiązki matki i zabezpieczała dobrostan syna.

– Ale z drugiej strony właśnie te obowiązki matki rażąco naruszyła 10 lipca 2024 r., kiedy wobec osoby, wobec istoty całkowicie wobec niej zależnej, ufnej, bezbronnej, wykorzystując przewagę fizyczną, doprowadziła do gwałtownego uduszenia i skutkiem tego była śmierć dziecka – zaznaczyła sędzia referent.

W ocenie sądu wymierzona kara jest właściwą "odpowiedzią na zachowanie oskarżonej".

Orzeczona kara jest taka sama, jakiej w mowie końcowej żądał prokurator.

Obrona zapowiada apelację

Doroty G. nie było w sądzie podczas ogłoszenia wyroku. Jej obrońca mec. Piotr Fus powiedział dziennikarzom, że taka była jej wola. Zapowiedział także złożenie apelacji.

Do zabójstwa chłopca doszło 10 lipca 2024 r. w domu, w którym mieszkał wraz z rodzicami w Chałupkach Dębniańskich w powiecie leżajskim.

W myśl aktu oskarżenia, gdy mąż Doroty G. wyszedł rano do pracy, kobieta, "działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego ośmioletniego syna", podała mu substancję z zawartością atropiny, która powoduje m.in. zwiotczenie mięśni gładkich oskrzeli i ogranicza wydzielanie śluzu, a następnie przycisnęła koc do jego twarzy i udusiła chłopca.

Według oskarżenia podanie atropiny świadczy o tym, że kobieta przygotowała się do zabójstwa dziecka.

Zadzwoniła na 112

Ze śledztwa wynika, że później Dorota G. zadzwoniła na numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej syn nie oddycha i jest siny. Instruowana przez dyspozytorkę miała prowadzić reanimację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili u chłopca brak oznak funkcji życiowych.

Dorota G. została zatrzymana, a następnie sąd na wniosek prokuratury ją aresztował.

Zabójstwo ośmiolatka. Matka miała mu podać atropinę i udusić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabójstwo ośmiolatka. Matka miała mu podać atropinę i udusić

Poczytalna, ale z zaburzeniem osobowości

Dorotę G. zbadał zespół biegłych, najpierw jednorazowo, a później także w warunkach szpitalnych. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej biegli stwierdzili, że Dorota G. nie jest chora psychicznie w rozumieniu psychozy ani upośledzona umysłowo i w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu była poczytalna, tzn. zdolna do właściwego rozpoznania znaczenia swojego czynu i do właściwego pokierowania swoim postępowaniem.

Jednocześnie biegli stwierdzili u kobiety zaburzenia osobowości i ich wpływ na jej zachowanie, w tym także zachowania związane z zarzucanym jej czynem.

Dorota G. nie była dotychczas karana.

Proces rozpoczął się w lipcu. Decyzją sądu toczył się w części przy drzwiach zamkniętych.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceProkuraturaRzeszówPodkarpacie
Czytaj także:
Władysław Frasyniuk w sądzie we Wrocławiu
Wyrok w sprawie Władysława Frasyniuka. Był oskarżony o znieważenie żołnierzy
Wrocław
Uciekał przed policją
Pościg za pijanym kierowcą. Policjanci musieli zajechać mu drogę. Nagranie
Białystok
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Michał Istel
ziobro pap
"Od lat nas do tego przyzwyczaił". Będzie "wielkie show"?
Polska
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
WARSZAWA
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Prezydentka padła ofiarą molestowania w trakcie spotkania z wyborcami
Świat
Władimir Putin
Wewnętrzne rozgrywki na Kremlu. Putin uderzył w byłych zwolenników
Świat
Wywiad wojskowy Ukrainy, lokomotywy, atak
Rosyjscy partyzanci puścili z dymem dziesiątki lokomotyw
Świat
imageTitle
Rozlosowano grupy ATP Finals. Walka o jedno miejsce wciąż trwa
EUROSPORT
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro zabrał głos. "Spotykam się tu z państwem..."
Polska
Czarzasty
Czarzasty do Ziobry: Śmierć Barbary Blidy. Pamiętasz?
Polska
Sprawą zajmuje się policja (zdjęcie ilustracyjne)
Jeszcze wczoraj z nimi rozmawiał. Dziś znalazł w mieszkaniu ich ciała
Poznań
imageTitle
Śmierć Maradony. W marcu ruszy nowy proces
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali nożownika kilkadziesiąt minut po ataku
Nożownik zaatakował przypadkowego mężczyznę
Lubuskie
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
BIZNES
shutterstock_2392604507
Lekarze alarmują: kryterium ceny może kosztować zdrowie polskich dzieci
Piotr Wójcik
shutterstock_1927105772
Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Anna Bielecka
Zbigniew Ziobro
Dzień Ziobry. Co wydarzy się dzisiaj w Sejmie
Polska
19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h
Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy
Wrocław
Lamine Yamal, kolejny geniusz futbolu
Cudowne dziecko z kłopotami
Przemysław Kuwał
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
"Zdumiewające zeznania" po zuchwałej kradzieży w Luwrze
Świat
ABW
Był na "patriotycznej domówce" z politykami PiS, ma postępowanie dyscyplinarne
Polska
Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Uciekali po włamaniu, a z samochodu wyrzucali skradzione przedmioty
Łódź
Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
On po uderzeniu stracił przytomność, ona padła na jezdnię. Policja szuka sprawcy
Kraków
Kierowca sam założył blokadę na swoje auto. Chciał uniknąć mandatu
Założył blokadę na swoje auto. To miał być sposób na mandat
Trójmiasto
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" już w Polsce
Lublin
Zbigniew Ziobro w 2012 roku
Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta
Polska
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica