Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

"Wielki Mistrz" wychodzi na wolność. To w jego dyskotece zaginął 16-letni Michał

|
Marek K.
"Jak kamień w wodę". Historia zaginięcia Michała Karasia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Beata Olejarka / Agencja SE / East News
Marek K., znany jako "Wielki Mistrz", były szef grupy przestępczej działającej na Podkarpaciu, jeszcze dzisiaj opuści więzienie - ustalił portal tvn24.pl. Sąd pozytywnie rozpatrzył jego wniosek o warunkowe zwolnienie z więzienia. To w jego dyskotece po raz ostatni widziano 16-letniego Michała Karasia, który zniknął bez śladu w sierpniu 2000 roku.

Jak potwierdził w rozmowie z tvn24.pl sędzia Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie, decyzja o skróceniu kary zapadła w czwartek, 28 maja. - Sąd penitencjarny skrócił zasądzony wyrok o dwa lata i miesiąc. Pan K. miał opuścić więzienie 28 czerwca 2028 roku. Podstawą do zwolnienia była pozytywna opinia psychologiczna - przekazał. Jak dodał, mężczyzna jeszcze dzisiaj opuści zakład karny.

Marek K. od kilku lat odbywał karę w zakładzie karnym na oddziale półotwartym. Pracował w systemie półwolnościowym.

Jak przekazywała w rozmowie z tvn24.pl sędzia Ewa Preneta-Ambicka, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, opinia psychologiczna dotycząca skazanego była "bardzo pozytywna". - Wynika z niej, że mężczyzna podejmuje starania, by właściwie kształtować swoją postawę i pracować. Skazany ma plany na przyszłość, zaplanowane możliwości pracy na wolności oraz zapewnione miejsce zamieszkania po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności - informowała sędzia.

Były boss gangu szybciej wyjdzie z więzienia. To w jego dyskotece ostatni raz widziany był 16-letni Michał
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były boss gangu szybciej wyjdzie z więzienia. To w jego dyskotece ostatni raz widziany był 16-letni Michał

Kierowanie grupą przestępczą, rozboje i oszustwo

Marek K., pseudonim Wielki Mistrz, został oskarżony o kierowanie wraz z innym mężczyzną od 12 marca 2002 roku do 7 czerwca 2002 roku zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, działającą m.in. w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Kielcach, Gościeradowie i we Lwowie. Według śledczych, celem grupy było popełnianie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

K. usłyszał także zarzut oszustwa - miał wprowadzić w błąd Europejski Fundusz Leasingowy, by wyłudzić samochód wart ponad 134 tys. zł, a następnie sprzedać go w Ukrainie.

Kolejne zarzuty dotyczyły rozbojów z użyciem broni palnej: 24 kwietnia 2002 roku w Gościeradowie i 7 czerwca 2002 roku w Stalowej Woli, podczas których sprawcy ukradli łącznie ponad 150 tys. zł.

Marek K.
Marek K.
Źródło zdjęcia: Beata Olejarka / Agencja SE / East News

Za te przestępstwa Marek K. w grudniu 2017 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na 14 lat więzienia. Po apelacji Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w maju 2018 roku uniewinnił K. od jednego z zarzutów i obniżył karę do 11 lat. Sąd Najwyższy uchylił jednak część wyroku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2020 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok z 2017 roku, a rok później Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu orzekł karę łączną 13 lat pozbawienia wolności. Po kolejnych odwołaniach w grudniu 2023 roku sąd apelacyjny ostatecznie skrócił karę do 12 lat więzienia.

Był właścicielem dyskoteki, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś

Marek K. w 2000 roku był właścicielem dyskoteki Babylon, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś. Historię zaginięcia 16-latka z Bielińca na Podkarpaciu szeroko opisaliśmy we wrześniu 2023 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. "Ona jest kluczem do rozwiązania tej zagadki"

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. "Ona jest kluczem do rozwiązania tej zagadki"

Martyna Sokołowska
Tutaj bawił się Michał, zanim zniknął. Śledczy po 24 latach weszli do budynku byłej dyskoteki

Tutaj bawił się Michał, zanim zniknął. Śledczy po 24 latach weszli do budynku byłej dyskoteki

19 sierpnia 2000 roku Michał pojechał z kolegami do Babylonu i to tam widziany był po raz ostatni. W 2002 roku, czyli dwa lata po zaginięciu Michała, Marek K. wyjechał z kraju.

ZOBACZ REPORTAŻ W TVN24 GO: Jak kamień w wodę. Tajemnica zniknięcia Michała

Klatka kluczowa-462689
"Jak kamień w wodę". Historia zaginięcia Michała Karasia
Źródło: TVN24

Wrócił do kraju i "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza"

Marek K. urodził się w Stalowej Woli. Jako młody mężczyzna wyjechał do Legii Cudzoziemskiej. Do kraju wrócił przed 2000 rokiem i - jak relacjonował podkarpackiemu "Echu Dnia" prokurator Adam Cierpiatka, wówczas z prokuratury w Tarnobrzegu - "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza, w której Marek K. pełnił bardzo istotną rolę przywódczą". Jak ustalili śledczy, K. werbował do niej m.in. znajomych z siłowni, którzy pracowali także na ochronie w jego dyskotece. Dyskoteka Babylon, według ustaleń śledczych, miała być też jednym z miejsc spotkań kierownictwa owej grupy.

Policjanci z Niska, którzy prowadzili poszukiwania Michała Karasia, dopytywani przez nas o to, czy kiedykolwiek w kontekście zaginięcia 16-latka badali wątek działalności przestępczej Marka K., odpowiedzieli: "Właściciel dyskoteki Marek K. nie był wiązany ze sprawą, z uwagi na fakt, że prokuratura zarzucała mu kierowanie grupą przestępczą przez cztery miesiące w roku 2002, z uwagi na to, policja nie miała wiedzy, że wyżej wymieniony mężczyzna mógł być zamieszany w działalność przestępczą w roku 2000".

Informowali też, że Marek K. w sprawie zaginięcia Michała został przesłuchany, a jego zeznania "poddane analizie i zweryfikowane".

Śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. W kwietniu Marek K. został przesłuchany w sprawie zabójstwa 16-latka w Bielińca.

To w jego dyskotece zaginął Michał. Były gangster "Wielki Mistrz" przesłuchany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To w jego dyskotece zaginął Michał. Były gangster "Wielki Mistrz" przesłuchany

Martyna Sokołowska
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
Swoim wyczynem zapisał się w historii. "Myślę, że rodzice nie do końca rozumieją, czym się zajmuję"
Monika Olejnik
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
Sekcja Archeo
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
Udostępnij:
Tagi:
PodkarpacieZakład KarnyRzeszów
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
Polska
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
Zdrowie
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
Szczecin
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
Polska
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
Rzeszów
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
"Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
Zuzanna Karczewska
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
BIZNES
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
BIZNES
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Pożar szkoły w miejscowości Kruszew
Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Atak nożownika na stacji Winterthur w Szwajcarii
Atak nożownika w Szwajcarii. Są ranni
Świat
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica