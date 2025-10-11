Rodzice zgłosili ich zaginięcie. Tragiczny finał poszukiwań

Rzeszów Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Wczoraj przed godz. 22, funkcjonariusze komendy miejskiej zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Dziewczynka rano wyszła do szkoły. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed godz. 18. Od tej chwili jej telefon był nieaktywny" - napisała w komunikacie podkarpacka policja.

Dodano, że "równolegle, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego". "Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa" - czytamy.

Tragiczny finał poszukiwań

"Dziś po południu, w efekcie działań poszukiwawczych, mundurowi odnaleźli ich ciała" - poinformowano.

Przekazano, że decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD