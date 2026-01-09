Pseudokibice spotkali się w korytarzu i pobili. 14 osób zatrzymanych

Sylwestrowa bójka zakończona zatrzymaniem 14 osób Źródło: KMP w Rzeszowie

Do awantury doszło w sylwestrową noc w jednym z hoteli w okolicach Rzeszowa. Jak ustalili policjanci, w bójce uczestniczyli pseudokibice dwóch rzeszowskich drużyn - Stali i Resovii. Zatrzymani w sprawie mają od 16 do 23 lat.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie około godziny 22.30 otrzymał zgłoszenie o bójce kilkunastu osób na terenie jednego z podrzeszowskich hoteli. W jednym z pokoi funkcjonariusze zastali trzech młodych mężczyzn z widocznymi zaczerwienieniami na twarzach i rękach - zostali oni zatrzymani. Niedługo później policjanci w pobliżu znaleźli saszetkę, po którą zgłosił się 16-letni chłopak. Jak się okazało, także on brał udział w bójce. Nietrzeźwy nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka.

Jak ustalono, w hotelu kilka pokoi wynajęli sympatycy dwóch nieprzyjaźnie nastawionych do siebie klubów - Stali Rzeszów i Resovii Rzeszów. Uczestnicy dwóch osobnych imprez spotkali się na korytarzu, gdzie doszło do konfrontacji i bójki. Jeden z uczestników z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala.

Zatrzymali 14 osób

Policjanci z różnych jednostek zatrzymali w sumie 14 uczestników bójki, jeden z nich sam zgłosił się do komendy.

10 pełnoletnim uczestnikom zdarzenia przedstawiono zarzuty udziału w bójce, "w której wzajemnie zadawali sobie uderzenia, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń lub utraty życia". Wobec dziewięciu z nich prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

O losie czterech nieletnich, którzy również brali udział w bójce, zdecyduje sąd rodzinny.

Policja zapowiada dalsze czynności w tej sprawie i ustalanie tożsamości pozostałych uczestników zajścia.