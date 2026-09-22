Rzeszów Pił w trakcie jazdy, doszło do wypadku. Osiem osób rannych Martyna Sokołowska |

Osiem osób rannych w wypadku, kierowca trafił do aresztu Źródło wideo: KMP Rzeszów Źródło zdj. gł.: KMP Rzeszów

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Do zdarzenia doszło w piątek (18 września) przed północą. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu, 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego jechał ulicą Staroniwską w kierunku centrum Rzeszowa. Na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad Volkswagenem Golfem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku zderzenia oba pojazdy przemieściły się i uderzyły w Hondę jadącą w kierunku Kielanówki.

Osiem osób rannych, kierowca pijany

W wypadku trzech samochodów rannych zostało osiem osób - kierowcy i pasażerowie pojazdów. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy, zadysponowano także osiem zespołów ratownictwa medycznego. Świadkowie zdarzenia opisali policjantom jego przebieg i wskazali kierowcę Volkswagena Golfa, który miał doprowadzić do wypadku.

Badanie wykazało, że 23-latek był pijany. Miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, od czerwca tego roku obowiązuje go także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Leżajsku.

Osiem osób rannych w wypadku, kierowca trafił do aresztu Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów

Pił w trakcie jazdy

Policjanci ustalili, że 23-latek pił alkohol z kolegami w trakcie jazdy do Rzeszowa. Więcej dokupili na jednej z rzeszowskich stacji.

"Na szczęście, w tym zdarzeniu nikt nie zginął. Pięcioro z ośmiu rannych osób, opuściło już placówki medyczne" - przekazała rzeszowska policja.

Akta sprawy funkcjonariusze przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator po zaznajomieniu się z materiałem dowodowym, przedstawił zatrzymanemu zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.