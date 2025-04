Rzeszów. Ruszył proces apelacyjny Artura R. skazanego nieprawomocnie na dożywocie za zabójstwo psycholożki Źródło: TVN24

Na 20 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Rzeszowie Artura R. za zgwałcenie trzech kobiet i usiłowanie gwałtu jednej. Mężczyzna umawiał się z kobietami w celach towarzyskich, a potem je bił, podduszał, groził śmiercią, okradał z pieniędzy i bielizny. Wyrok jest prawomocny. R. w innej sprawie skazany został na dożywocie.

We wtorek Sąd Okręgowy w Rzeszowie podtrzymał wyrok sądu rejonowego, wymierzając karę 20 lat pozbawienia wolności Arturowi R. Wyrok jest prawomocny.

Według oskarżenia mężczyzna umawiał się z kobietami w celach towarzyskich, początkowo płacił za usługę seksualną, a następnie je bił, podduszał, szarpał. Groził kobietom, że je zabije, robił im nagie zdjęcia, a po zgwałceniu okradał z pieniędzy i bielizny, "którą traktował jak trofeum", zabierał im dokumenty.

- W jednym z przypadków Artur R. podstępem, pod pretekstem szukania konkretnej ulicy w Rzeszowie, zwabił jedną z pokrzywdzonych do samochodu, po czym wywiózł ją do budynku firmy położonej w jednej z podrzeszowskich miejscowości, gdzie używając przemocy, wyrwał jej telefon, którym rzucił o podłogę dokonując jego uszkodzenia, a następnie szarpiąc pokrzywdzoną, dusząc i policzkując, zdarł z niej ubranie i bieliznę, a następnie używając siły fizycznej, zmusił ją do odbycia stosunku płciowego - przekazał prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Zabójstwo więziennej psycholożki

Artur R. zbrodnię popełnił też już za kratami. Zabił Bogumiłę B., psycholożkę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, funkcjonariuszkę Służby Więziennej. Został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Został nieprawomocnie skazany na dożywocie. Ruszył proces odwoławczy Źródło: TVN24

Artur R. zaatakował psycholożkę 22 lutego 2022 r. Stało się to w trakcie kolejnej konsultacji psychologicznej, w pokoju, w którym odbywały się standardowe rozmowy z osadzonymi. W gabinecie pokrzywdzona przebywała z oskarżonym sam na sam. Artur R. najpierw zaatakował kobietę pięściami w twarz, a później nożyczkami zabranymi z biurka zadał jej osiem ciosów w szyję i twarz.

Artur R. za tę zbrodnię został skazany prawomocnie na dożywocie z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po trzydziestu pięciu latach.

Nie żyje funkcjonariuszka Służby Więziennej Źródło: TVN24