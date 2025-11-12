Nastolatek w masce przeciwgazowej ranił nożem 24-latka

Rzeszów Źródło: Google Earth

Jak podała teraz rzeszowska policja, do zdarzenia doszło w ostatni piątek października, tuż przed północą, na alei Piłsudskiego w Rzeszowie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Na miejscu funkcjonariusze zastali zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy 24-latkowi z raną twarzy.

16-latek podczas kłótni ranił nożem w twarz 24-latka

"Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzony 24-latek, wyszedł z jednego z klubów i wdał się w rozmowę z osobą, która miała założoną maskę przeciwgazową. Po wymianie kilku zdań, nagle został raniony w twarz. Na szczęście obrażenia, jakich doznał nie zagrażały bezpośrednio jego życiu" - podała policja. Jak dodano, 24-latek został zaatakowany nożem.

Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania z monitoringu i inne zebrane dowody. Wytypowali osobę mogącą mieć związek z atakiem - to 16-latek z Rzeszowa, który został zatrzymany tydzień po zdarzeniu.

Zatrzymany 16-latek Źródło: KMP w Rzeszowie

Nastolatek został przesłuchany. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Ze względu na wiek będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.