Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Rzeszów

Nastolatek w masce przeciwgazowej ranił nożem 24-latka

Zatrzymany 16-latek
Rzeszów
Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali 16-latka, który w Rzeszowie miał zranić nożem 24-latniego mężczyzny. W ustaleniu sprawcy pomógł miejski monitoring. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o konsekwencjach, jakie poniesie nastolatek.

Jak podała teraz rzeszowska policja, do zdarzenia doszło w ostatni piątek października, tuż przed północą, na alei Piłsudskiego w Rzeszowie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Na miejscu funkcjonariusze zastali zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy 24-latkowi z raną twarzy.

16-latek podczas kłótni ranił nożem w twarz 24-latka

"Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzony 24-latek, wyszedł z jednego z klubów i wdał się w rozmowę z osobą, która miała założoną maskę przeciwgazową. Po wymianie kilku zdań, nagle został raniony w twarz. Na szczęście obrażenia, jakich doznał nie zagrażały bezpośrednio jego życiu" - podała policja. Jak dodano, 24-latek został zaatakowany nożem.

Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania z monitoringu i inne zebrane dowody. Wytypowali osobę mogącą mieć związek z atakiem - to 16-latek z Rzeszowa, który został zatrzymany tydzień po zdarzeniu.

Zatrzymany 16-latek
Zatrzymany 16-latek
Źródło: KMP w Rzeszowie

Nastolatek został przesłuchany. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Ze względu na wiek będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Rzeszowie

Policja Podkarpacie Rzeszów
