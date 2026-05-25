Pożar kościoła. Ogień zniszczył wnętrze świątyni
Do pożaru doszło w poniedziałek (25 maja) w kościele przy ulicy Leszczynowej w Przemyślu.
- Informację otrzymaliśmy tuż przed godziną 10:30. Na miejsce zostali zadysponowani z ochotniczych i państwowych straży pożarnych z powiatu przemyskiego - przekazał starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Jak dodał, pożar został szybko opanowany, jednak ogień zniszczył wnętrze świątyni. - Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny - poinformował Betleja.
W kulminacyjnym momencie w działania zaangażowanych było dziewięć zastępów straży pożarnych.
Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane, zostaną ustalone.
