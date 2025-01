W Przędzelu (woj. podkarpackie) z dachu ciężarówki na jadącego za nią fiata spadła bryła lodu, która rozbiła przednią szybę. Kierująca samochodem osobowym trafiła do szpitala. Policja przypomina - obowiązkiem kierowcy jest dokładne przygotowanie auta do jazdy.

Do wypadku doszło w czwartek o godzinie 10 w miejscowości Przędzel. "47-letni kierowca iveco nie przygotował odpowiednio swojego auta do jazdy. Z dachu jego busa odczepił się lód i spadł na jadącego za nim fiata, uszkadzając jego przednią szybę. W wyniku tego zdarzenia, ranna została kierująca fiatem. Kobieta trafiła do szpitala" - zrelacjonowała policja w Nisku.