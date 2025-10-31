Logo strona główna
Rzeszów

17-latek potrącił pieszego i wjechał w przystanek

Z 17-latkiem w samochodzie jechały jeszcze trzy nieletnie osoby
17-latek bez prawa jazdy potrącił pieszego i uderzył w wiatę
Źródło: KMP w Krośnie
Zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczkę z miejsca wypadku usłyszał 17-latek, który w Posadzie Górnej (woj. podkarpackie) potrącił pieszego na chodniku i wjechał w wiatę przystankową. Grozi mu za to do 4,5 roku więzienia.

Do wypadku doszło 26 października w miejscowości Posada Górna w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu.

Jak ustaliła policja, kierujący osobowym bmw stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi i wjechał na chodnik, gdzie potrącił pieszego, po czym uderzył w wiatę przystankową.

Ranny w wypadku 58-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Krośnie.

Nastolatek wjechał w wiatę przystankową
Nastolatek wjechał w wiatę przystankową
Źródło: KMP w Krośnie

Kierowca bmw przed przyjazdem na miejsce karetki i policji uciekł z miejsca wypadku. Mundurowi przesłuchali świadków wypadku i przeanalizowali zapis z kamer monitoringu.

"W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci ustalili, że w chwili zdarzenia za kierownicą bmw siedział 17-latek, który podróżował pojazdem w towarzystwie trójki współpasażerów. Wszyscy byli trzeźwi. 17-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań" - poinformowała krośnieńska policja.

Z 17-latkiem w samochodzie jechały jeszcze trzy nieletnie osoby
Z 17-latkiem w samochodzie jechały jeszcze trzy nieletnie osoby
Źródło: KMP w Krośnie

17-latek usłyszał zarzuty

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Jak ustalili śledczy, 17-latek jadąc bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

17-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczkę z miejsca wypadku, za co grozi mu do czterech i pół roku więzienia. Nastolatek został objęty dozorem policji, ma też zakaz opuszczania kraju.

17-latek usłyszał zarzuty
17-latek usłyszał zarzuty
Źródło: KMP w Krośnie
Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Krośnie

PodkarpaciePolicjaProkuratura
