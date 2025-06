Martwa kobieta w domu, ranny mąż w szpitalu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Podniebyle na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

Jak przekazał nam Krzysztof Zdunek, szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie, do zdarzenia doszło w niedzielę (1 czerwca) w jednym z domów w miejscowości Podniebyle w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu. Policję poinformowała rodzina mieszkająca w domu obok. Mundurowi na miejscu znaleźli martwą kobietę i rannego mężczyznę. Z ustaleń śledczych wynika, że to małżeństwo, oboje w wieku 61 lat.

- Kobieta miała obrażenia głowy, a mężczyzna rąk. Krwawił, został przewieziony karetką do szpitala, gdzie do tej pory przebywa - powiedział nam prokurator Zdunek. Dodał, że mężczyzna zabił swoją żonę, a później najprawdopodobniej ranił siebie. - Czynności na miejscu zdarzenia trwały do wieczora. Ustalamy dokładny przebieg zdarzenia - podkreślił.

Przekazał też, że na razie nie wiadomo, jakim narzędziem mężczyzna śmiertelnie ranił kobietę i zadał sobie rany. Na miejscu zabezpieczono wiele różnych przedmiotów, którymi mógł to zrobić.

Śledztwo w kierunku zabójstwa

Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.

Jak podkreślił prokurator, na razie za wcześnie jest na mówienie o motywie zabójstwa. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany i nie usłyszał zarzutu. Stanie się to dopiero, kiedy jego stan - oceniony przez lekarzy - będzie na to pozwalał.

Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku artykułu 148 Kodeksu karnego, który dotyczy zabójstwa.

Prokurator Zdunek przekazał nam, że prokuratura będzie wnioskowała o areszt dla podejrzewanego o zabójstwo żony 61-latka.

