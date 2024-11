Chcą chronić karpacką puszczę i utworzyć rezerwat

Jeden z najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce

Poseł Romowicz: będę pierwszy, który takie zarządzenie będzie skarżył

"Od wielu lat trwa dyskusja na temat utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Różne gremia są za, różne opinie i opracowania sugerują powstanie. Ale niezmiennie od wielu lat brakuje jednego - akceptacji społeczeństwa lokalnego i zgody samorządów gmin, gdzie miałby ten park powstać. Tak więc organizacje ekologiczne wiedząc, że bez tych dwóch aspektów "nie przejdą" wybrały drogę dookoła - utworzenia rezerwatu, który w praktyce dla regionu spowoduje te same negatywne skutki. To zła droga, to droga zmierzająca do ominięcia prawa i osiągnięcia pożądanego przez te organizacje efektu w sposób inny niż ten właściwy" - skomentował Romowicz w mediach społecznościowych.