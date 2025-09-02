Pijany spowodował wypadek i odjechał. Chciał uciec przez granicę na paszporcie brata

por. SG Piotr Zakielarz: chciał uciec przez granicę na podstawie paszportu brata. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1 września do kontroli na wyjazd z Polski w Medyce zgłosił się obywatel Niemiec. Podczas odprawy strażnicy graniczni nabrali podejrzeń co do jego tożsamości i wykryli, że 21-letni cudzoziemiec posłużył się paszportem swojego starszego brata.

"Dane mężczyzny będącego w kontroli widniały w międzynarodowej bazie poszukiwawczej SIS. Jak się okazało, niemieckie organy ścigania wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania" - przekazał porucznik Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak przekazał rzecznik, mężczyzna podejrzany jest o spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu co najmniej 20 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

"Ponadto cudzoziemiec przyznał się, że wykorzystał dokument brata, aby dzięki podobieństwu uniknąć konsekwencji popełnionych czynów. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego, a w sprawie zostanie sporządzony akt oskarżenia do sądu" - podał por. Zakielarz.

Obywatel Niemiec został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury oraz sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Od początku 2025 roku strażnicy graniczni z Podkarpacia zatrzymali już ponad 130 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Wśród nich były osoby poszukiwane za różnego rodzaju przewinienia, w tym przestępcy poszukiwani na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu.