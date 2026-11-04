W ogródku zakopała ludzkie płody. Śledczy mają opinię biegłych
Informację w rozmowie z portalem tvn24.pl potwierdził Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. - Zakończyły się badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich oraz ich fragmentów. Biegli wykluczyli, by pochodziły one z nielegalnych aborcji - przekazał.
Dodał, że wciąż trwają badania odpadów i gleby pobranych z posesji, na której zakopano ludzkie szczątki. Mają one wykazać, czy doszło do negatywnego oddziaływania na środowisko. Wyniki mogą mieć wpływ na ewentualne rozszerzenie zarzutów wobec Magdaleny H.
Informację jako pierwsze podało Radio Eska.
Śledczy zarzucają Magdalenie H. między innymi zbezczeszczenie zwłok ludzkich, nieodpowiednie postępowanie z odpadami oraz porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.
Za zarzucane przestępstwa kobiecie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
Decyzją sądu kobieta do 9 grudnia będzie przebywać w areszcie.
Szczątki płodów w ogródku
Makabrycznego odkrycia dokonano 10 czerwca podczas prac ziemnych na terenie posesji. Jeden z robotników natrafił na odpady medyczne i ludzki płód. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a czynności śledczych trwały do soboty, 13 czerwca. Znaleziono 32 płody.
Dzień wcześniej (12 lipca) policjanci zatrzymali Magdalenę H. w drodze do pracy. Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia zwłok, niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi oraz porzucenia niebezpiecznych materiałów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Przyznała, że samodzielnie przewiozła i zakopała na swojej posesji ludzkie płody oraz inne odpady medyczne. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności.
Magdalena H. jest doktorem nauk medycznych i patolożką. Do 2017 roku była też biegłą sądową z zakresu patomorfologii przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Prowadziła także prywatny gabinet w Rzeszowie.