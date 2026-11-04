Rzeszów W ogródku zakopała ludzkie płody. Śledczy mają opinię biegłych Martyna Sokołowska |

Zatrzymana zeznała, że sama zakopała płody (wideo z czerwca 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Rzeszowie

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Informację w rozmowie z portalem tvn24.pl potwierdził Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. - Zakończyły się badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich oraz ich fragmentów. Biegli wykluczyli, by pochodziły one z nielegalnych aborcji - przekazał.

Policyjne działania w Lutoryżu Źródło zdjęcia: KMP w Rzeszowie

Dodał, że wciąż trwają badania odpadów i gleby pobranych z posesji, na której zakopano ludzkie szczątki. Mają one wykazać, czy doszło do negatywnego oddziaływania na środowisko. Wyniki mogą mieć wpływ na ewentualne rozszerzenie zarzutów wobec Magdaleny H.

Informację jako pierwsze podało Radio Eska.

Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia Źródło zdjęcia: TVN24

Śledczy zarzucają Magdalenie H. między innymi zbezczeszczenie zwłok ludzkich, nieodpowiednie postępowanie z odpadami oraz porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Za zarzucane przestępstwa kobiecie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu kobieta do 9 grudnia będzie przebywać w areszcie.

Działania policji na posesji w Lutoryżu Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Szczątki płodów w ogródku

Makabrycznego odkrycia dokonano 10 czerwca podczas prac ziemnych na terenie posesji. Jeden z robotników natrafił na odpady medyczne i ludzki płód. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a czynności śledczych trwały do soboty, 13 czerwca. Znaleziono 32 płody.

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Dzień wcześniej (12 lipca) policjanci zatrzymali Magdalenę H. w drodze do pracy. Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia zwłok, niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi oraz porzucenia niebezpiecznych materiałów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Przyznała, że samodzielnie przewiozła i zakopała na swojej posesji ludzkie płody oraz inne odpady medyczne. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności.

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Magdalena H. jest doktorem nauk medycznych i patolożką. Do 2017 roku była też biegłą sądową z zakresu patomorfologii przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Prowadziła także prywatny gabinet w Rzeszowie.