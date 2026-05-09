Auto wpadło do rzeki, cztery osoby w szpitalu
W sobotę, przed godziną 4, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lubatówka w powiecie krośnieńskim.
- Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 26-letni kierujący Audi, mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, po czym zjechał z drogi i wjechał do rzeki. Kierujący był trzeźwy - informuje tvn24.pl mł. asp. Sara Bania-Nowak, oficer prasowa policji w Krośnie.
W pojeździe podróżowało pięć osób, czworo z nich zostało przewiezionych do szpitala. Na miejscu pracowałli policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni.
