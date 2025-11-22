Autokar wpadł w poślizg i zawisł nad rowem

Autokar nad rowem w Lesku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem, kilkadziesiąt metrów od budynku policji w Lesku. Jak przekazał reporter TVN24 Paweł Łukasik, autokar jechał w kierunku Rzeszowa. Na pokładzie znajdowało się około 30 osób.

- Dobra wiadomość jest taka, że nikomu nic się nie stało - przekazał Łukasik. - Ten autokar dosłownie przeleciał nad rowem - zauważył. Na miejscu jest patrol policji, który zabezpiecza pobliskie skrzyżowanie. Trwa oczekiwania na przyjazd ciężkiego sprzętu, który będzie wyciągał autokar.

- Zdarzyła się kolizja. Około godziny 3.30 kierowca, który - według naszych wstępnych ustaleń - nie dostosował prędkości do trudnych warunków jazdy, wjechał do rowu. Z ponad 30 pasażerów pojazdu żaden nie ucierpiał. Zaopiekowaliśmy się tymi ludźmi, są teraz w budynku komendy. Policjantki zrobiły im ciepłą herbatę, mogą skorzystać z toalety - zrelacjonowała aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, rzeczniczka komendy w Lesku.

W Lesku autokar zawisł nad rowem Źródło: TVN24

Trudne warunki na Podkarpaciu

Warunki drogowe w regionie są trudne. Jak przekazał nam aspirant Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji w Rzeszowie, w piątek na Podkarpaciu doszło do czterech wypadków, w których ranne zostały cztery osoby i do kilkudziesięciu kolizji.

W sobotę podkarpaccy strażacy już ponad pół tysiąca razy wyjeżdżali do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu. - Nasze działania polegają głównie na usuwaniu połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach oraz liniach energetycznych - powiedział starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiatach: jasielskim, krośnieńskim i sanockim. - Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny - dodał Betleja.

Strażacy apelują do właścicieli administratorów i zarządców obiektów, w szczególności wielkopowierzchniowych, handlowych, usługowych i magazynowych o weryfikację stanu pokrywy śnieżnej na dachach. - Wilgotny, ciężki śnieg może stanowić znaczące dodatkowe obciążenie dla konstrukcji budowlanej co w konsekwencji może prowadzić do jej zawalenia - podkreślił rzecznik.

Policja apeluje o ostrożność

Intensywnie padało także w innych rejonach kraju. Jezdnie są śliskie, miejscami zalega błoto pośniegowe. Policja apeluje zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Funkcjonariusze przypominają, że w takich warunkach koła pojazdu łatwo tracą przyczepność, a droga hamowania znacznie się wydłuża. "Wolniej znaczy bezpieczniej" - zauważają.

Szczególnie ostrożnie należy zachowywać się w pobliżu lasów i zbiorników wodnych, gdzie nawierzchnia może być wyjątkowo śliska. Policja apeluje też o uwagę przy przejściach dla pieszych – droga hamowania na śliskiej nawierzchni jest dłuższa.