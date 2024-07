Próbowała przemycić żywego serwala  

"Przewożąca go obywatelka Ukrainy nie przedstawiła odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES, które wymagane są na przewóz przez granicę gatunków objętych ochroną. Twierdziła, że to domowy kot rasy serwal" - zrelacjonowała Chabowska.

Jednak, jak podała rzeczniczka, charakterystyczny wygląd i zachowanie dwuletniej samicy wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Ich słuszność potwierdziły badania przeprowadzone przez laboratorium pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Wykazały, że wykryty osobnik należy do przedstawiciela serwala sawannowego (Leptailurus serval). To drapieżny ssak o charakterystycznych długich kończynach objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. W środowisku naturalnym występuje w subsaharyjskiej Afryce. Wyróżniającą cechą serwala są duże uszy, dzięki którym posiada doskonały słuch - najważniejszy zmysł podczas polowania.

Kobiecie grozi więzienie

KAS przypomina, że ograniczenia w przewozie roślin i zwierząt objętych ochroną pomagają chronić je przed całkowitym wyginięciem. Celem Konwencji o międzynarodowym handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) jest kontrolowanie handlu gatunkami, których liczebność lub stan wskazują na ryzyko ich zagrożenia, zapobiegając niekontrolowanemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych.