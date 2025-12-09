Pęknięcie ściany w bloku. Ewakuowano mieszkańców

Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców Źródło: TVN24

Jak przekazał młodszy kapitan Krystian Depczyński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego doszło do pęknięcia ściany i pomiędzy lokalami powstała szpara o szerokości około centymetra.

Strażak przekazał, że przyczyną jest problem konstrukcyjny. Nie doszło wcześniej do żadnego wybuchu.

Na miejsce została skierowana jedna jednostka OSP, dwie jednostki PSP, a także oficer operacyjny. Ewakuowanych zostało 35 osób - mieszkańców jednej klatki w bloku.

O sprawie poinformowano nadzór budowlany, na miejscu pojawił się też zarządca obiektu.

