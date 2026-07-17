Rzeszów Wyprzedzał inne auta, niemal zderzył się z radiowozem Anna Winiarska |

Kierowca jechał na czołówkę z radiowozem Źródło wideo: KPP Jasło Źródło zdj. gł.: KPP Jasło

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Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 992 w okolicy miejscowości Toki (powiat jasielski).

"Mężczyzna przekroczył linię podwójną ciągłą, a podczas wykonywania tego manewru prawie doprowadził do zderzenia czołowego z nieoznakowanym radiowozem, którym poruszali się funkcjonariusze. Policjant siedzący za kierownicą radiowozu zmuszony był do nagłego hamowania, by uniknąć uderzenia" - czytamy w komunikacie policji w Jaśle.

Policjanci zatrzymali 28-latka do kontroli. Nie wystawili mu mandatu, ale skierowali sprawę do sądu.

Kierowca jechał na czołówkę z radiowozem Źródło zdjęcia: KPP Jasło