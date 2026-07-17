Wyprzedzał inne auta, niemal zderzył się z radiowozem
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 992 w okolicy miejscowości Toki (powiat jasielski).
"Mężczyzna przekroczył linię podwójną ciągłą, a podczas wykonywania tego manewru prawie doprowadził do zderzenia czołowego z nieoznakowanym radiowozem, którym poruszali się funkcjonariusze. Policjant siedzący za kierownicą radiowozu zmuszony był do nagłego hamowania, by uniknąć uderzenia" - czytamy w komunikacie policji w Jaśle.
Policjanci zatrzymali 28-latka do kontroli. Nie wystawili mu mandatu, ale skierowali sprawę do sądu.
Źródło: tvn24.pl